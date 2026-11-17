Главный тренер сборной Нидерландов Хави после поражения от Германии со счетом 0:5 подверг резкой критике настрой своих футболистов на поле. По его мнению, команда перестала бороться после того, как начала уступать в счете. Тренер извинился перед болельщиками и заявил, что в команде произойдут серьезные изменения.

«Такого быть не может!»

В матче Лиги наций, прошедшем в Берлине, Германия забила пять безответных голов в ворота Нидерландов. Особенно во втором тайме хозяева поля полностью подавили соперника.

После игры Хави не скрывал своего недовольства отношением футболистов.

«Как только счет стал 0:2, а затем 0:3, головы игроков опустились. Такого быть не может. Я говорю именно о командном духе», — сказал тренер.

Хави предположил, что футболисты могли подойти к матчу с излишним спокойствием, так как вопрос выхода из группы был практически решен.

«Возможно, сегодня мы были слишком расслаблены. Потому что мы были на пороге выхода в следующий этап. А Германии нужно было приложить больше усилий для победы», — добавил он.

«Сегодня мы увидели совершенно другую команду»

Самое интересное, что три дня назад Нидерланды разгромили Грецию со счетом 7:0. Однако в матче против Германии команда выглядела совершенно иначе.

«Я прошу прощения у наших болельщиков. Если три дня назад мы показали себя с лучшей стороны, то сегодня произошла совершенно иная картина. Я беру на себя ответственность за все произошедшее.

Мы — команда, мы — одна семья. После игры мы собрались и открыто обсудили эту ситуацию. Футболисты также высказали свое мнение. Я тоже должен сделать выводы из этого поражения», — сказал Хави.

Нидерланды в четвертьфинале, но Хави требует перемен

Несмотря на поражение со счетом 0:5, сборная Нидерландов вышла в четвертьфинал Лиги наций. Германия же заняла первое место в группе. Четвертьфинальные матчи пройдут в марте.

Однако для Хави одного выхода в следующий этап недостаточно. Тренер требует от своих игроков не только мастерства, но и борьбы до конца даже в самых сложных ситуациях.

Поражение от Германии со счетом 0:5 после победы над Грецией 7:0 стало серьезным предупреждением для Нидерландов. Теперь вызывает большой интерес то, как Хави восстановит свою команду после этого удара.