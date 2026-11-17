Капитан национальной сборной Узбекистана Элдор Шомуродов сам ответил на вопрос о возможном возвращении в Россию. Нападающего, который в настоящее время выступает за турецкий клуб «Истанбул Башакшехир», спросили, как он относится к варианту завершения карьеры в российском «Ростове». Футболист заявил, что пока не принял окончательного решения по этому вопросу.

В беседе с представителями одного из авторитетных спортивных изданий России — «Спорт-Экспресс» — Шомуродову задали вопрос о вероятности возвращения в Российскую Премьер-лигу в будущем.

«Над этим нужно хорошо подумать»

Журналисты спросили узбекского нападающего о возможности возвращения в «Ростов» и завершения профессиональной карьеры именно в этом клубе.

— Как вы смотрите на то, чтобы в будущем вернуться в Премьер-лигу и завершить карьеру в «Ростове»?

— Пока я об этом не думал.

— Интересен ли вам такой вариант?

— Над этим нужно хорошо подумать, — ответил Элдор Шомуродов.

Таким образом, футболист не стал исключать возможность возвращения в Россию, однако отметил, что конкретных планов на этот счет у него пока нет. Естественно, его ответ вызвал интерес у болельщиков «Ростова», поскольку карьера Шомуродова в России неразрывно связана именно с этим клубом.

В «Ростове» раскрылись новые грани таланта Элдора

После выступлений за узбекские команды «Машъал» и «Бунёдкор», Шомуродов в 2017 году отправился в чемпионат России. Играя за «Ростов» под руководством Валерия Карпина, он значительно повысил свое мастерство.

Именно в этой команде возможности нападающего раскрылись в полной мере. Благодаря своей игре в чемпионате России Элдор начал привлекать внимание на международном уровне.

Всего в составе «Ростова» он провел 91 матч, забил 18 голов и отдал 12 результативных передач.

Из России в Италию, из Италии в Турцию

Летом 2020 года «Ростов» продал узбекского нападающего в итальянский клуб «Дженоа». Это стало началом большого пути Элдора в европейском футболе.

В дальнейшем он защищал цвета таких команд, как «Рома», «Специя» и «Кальяри». Опыт, полученный в чемпионате Италии, способствовал его дальнейшему росту как футболиста.

Летом 2025 года турецкий клуб «Истанбул Башакшехир» арендовал Шомуродова у «Ромы». Узбекский нападающий демонстрировал эффективную игру и в новой команде, лидируя в списке бомбардиров чемпионата с 22 голами. Позже турецкий клуб полностью выкупил права на трансфер игрока.

Лучший бомбардир Узбекистана

На данный момент 31-летний Элдор Шомуродов является самым результативным футболистом в истории национальной сборной Узбекистана. В составе сборной он провел 98 матчей и забил 47 голов в ворота соперников.

Вероятное возвращение Шомуродова в «Ростов» пока остается лишь вариантом, обсуждаемым в беседе с журналистами. Сам футболист еще не принял окончательного решения.

Однако для его российских поклонников сам этот ответ уже интересен. Ведь годы, проведенные Элдором в «Ростове», стали одним из важнейших этапов, открывших ему путь в европейский футбол. Сможет ли он в будущем еще раз надеть футболку своей бывшей команды? На этот вопрос пока ответит только время.