Может ли Элдор Шомуродов вернуться в «Ростов»? Футболист ответил на предложение
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- Нападающий сборной Узбекистана Элдор Шомуродов заявил, что пока не принял окончательного решения по поводу варианта завершения карьеры в клубе «Ростов».
- Находясь на данный момент в составе турецкого клуба «Истанбул Башакшехир», футболист ответил на вопрос о возможности возвращения в Российскую Премьер-лигу.
- Он отметил, что над этим вопросом нужно хорошо подумать.
Капитан национальной сборной Узбекистана Элдор Шомуродов сам ответил на вопрос о возможном возвращении в Россию. Нападающего, который в настоящее время выступает за турецкий клуб «Истанбул Башакшехир», спросили, как он относится к варианту завершения карьеры в российском «Ростове». Футболист заявил, что пока не принял окончательного решения по этому вопросу.
В беседе с представителями одного из авторитетных спортивных изданий России — «Спорт-Экспресс» — Шомуродову задали вопрос о вероятности возвращения в Российскую Премьер-лигу в будущем.
«Над этим нужно хорошо подумать»
Журналисты спросили узбекского нападающего о возможности возвращения в «Ростов» и завершения профессиональной карьеры именно в этом клубе.
— Как вы смотрите на то, чтобы в будущем вернуться в Премьер-лигу и завершить карьеру в «Ростове»?
— Пока я об этом не думал.
— Интересен ли вам такой вариант?
— Над этим нужно хорошо подумать, — ответил Элдор Шомуродов.
Таким образом, футболист не стал исключать возможность возвращения в Россию, однако отметил, что конкретных планов на этот счет у него пока нет. Естественно, его ответ вызвал интерес у болельщиков «Ростова», поскольку карьера Шомуродова в России неразрывно связана именно с этим клубом.
В «Ростове» раскрылись новые грани таланта Элдора
После выступлений за узбекские команды «Машъал» и «Бунёдкор», Шомуродов в 2017 году отправился в чемпионат России. Играя за «Ростов» под руководством Валерия Карпина, он значительно повысил свое мастерство.
Именно в этой команде возможности нападающего раскрылись в полной мере. Благодаря своей игре в чемпионате России Элдор начал привлекать внимание на международном уровне.
Всего в составе «Ростова» он провел 91 матч, забил 18 голов и отдал 12 результативных передач.
Из России в Италию, из Италии в Турцию
Летом 2020 года «Ростов» продал узбекского нападающего в итальянский клуб «Дженоа». Это стало началом большого пути Элдора в европейском футболе.
В дальнейшем он защищал цвета таких команд, как «Рома», «Специя» и «Кальяри». Опыт, полученный в чемпионате Италии, способствовал его дальнейшему росту как футболиста.
Летом 2025 года турецкий клуб «Истанбул Башакшехир» арендовал Шомуродова у «Ромы». Узбекский нападающий демонстрировал эффективную игру и в новой команде, лидируя в списке бомбардиров чемпионата с 22 голами. Позже турецкий клуб полностью выкупил права на трансфер игрока.
Лучший бомбардир Узбекистана
На данный момент 31-летний Элдор Шомуродов является самым результативным футболистом в истории национальной сборной Узбекистана. В составе сборной он провел 98 матчей и забил 47 голов в ворота соперников.
Вероятное возвращение Шомуродова в «Ростов» пока остается лишь вариантом, обсуждаемым в беседе с журналистами. Сам футболист еще не принял окончательного решения.
Однако для его российских поклонников сам этот ответ уже интересен. Ведь годы, проведенные Элдором в «Ростове», стали одним из важнейших этапов, открывших ему путь в европейский футбол. Сможет ли он в будущем еще раз надеть футболку своей бывшей команды? На этот вопрос пока ответит только время.
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