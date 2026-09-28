Юрген Клопп показал худший старт в истории Германии: 89-летний антирекорд!

·49·Спорт
Юрген Клопп показал худший старт в истории Германии: 89-летний антирекорд!

Один из самых ярких и именитых специалистов мирового футбола Юрген Клопп неожиданно начал свою деятельность в качестве главного тренера национальной сборной Германии с шока и антирекорда. Сыграв вничью 1:1 с Нидерландами в 1-м туре Лиги наций УЕФА, «бундестим» во 2-м туре уступила Греции на своем поле со счетом 0:1. Как сообщает издание Goal, после этих двух неудачных результатов Юрген Клопп оформил худший дебютный старт среди всех главных тренеров в истории сборной Германии.

До этого такие тренеры, как Зепп Хербергер (1937 год) и Хельмут Шен (1965 год), также не смогли выиграть в своих первых двух матчах, но они набрали по 2 очки благодаря двум ничьим; Клопп же набрал всего 1 очко в первых двух играх и установил абсолютный антирекорд. Теперь немецкая машина вынуждена выйти на поле только за победой в матче 3-го тура против Сербии, который пройдет 1 октября на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене.

«1 очко, 89-летняя черная история и испытание против Сербии»: 5 ключевых точек кризисного старта

Самые важные официальные факты о неудачном старте Юргена Клоппа в сборной Германии:

  • Худший старт в истории Германии: Клопп стал единственным тренером в истории, набравшим всего 1 очко в первых 2 матчах у руля сборной;

  • Ничья с Нидерландами и фиаско с Грецией: Если в 1-м туре Лиги наций была зафиксирована ничья 1:1 с Нидерландами, то дома было поражение от Греции со счетом 0:1;

  • 89-летнее историческое сравнение: Клопп стал 3-м тренером после Зеппа Хербергера в 1937 году и Хельмута Шена в 1965 году, кому не удалось победить в первых двух матчах;

  • Абсолютный антирекорд по очкам: Если Хербергер и Шен набрали по 2 очка с двумя ничьими, то Клопп даже не смог обновить этот показатель (1 очко);

  • Мюнхенский экзамен 1 октября: Сборная Германии постарается исправить ситуацию, приняв Сербию на «Арене Мюнхен» в рамках 3-го тура.

Сравнение худших стартов главных тренеров сборной Германии

Классификация показателей специалистов, не сумевших победить в первых двух матчах в истории немецкого футбола:

Имя тренера

Год начала руководства

Результат первых 2 матчей

Набранные очки

Исторический статус и последствие

Зепп Хербергер

1937 год

2 ничьи

2 очка

Впоследствии принес Германии золото ЧМ-1954

Хельмут Шен

1965 год

2 ничьи

2 очка

Впоследствии стал чемпионом Европы (1972) и мира (1974)

Юрген Клопп

2026 год

1 ничья (1:1), 1 поражение (0:1)

1 очко

Абсолютно худший дебютный старт в истории Германии

Футбольная экспертиза: Почему немецкая машина Клоппа сломалась с первых же туров?

Выводы международных спортивных аналитиков, тактических экспертов и немецких обозревателей:

  • «Разрыв между клубным футболом и сборной»: Знаменитая философия «гегенпрессинга» Юргена Клоппа требует ежедневных тренировок и высоких физических нагрузок; футболисты, приезжающие в расположение сборной на несколько дней, не успевают быстро адаптироваться к этой интенсивной системе, из-за чего на поле возникает беспорядок;

  • Нестабильная ротация в составе: Проверка новых имен, таких как Биссек, Браун, Эбнуталиб, наряду с лидерами Киммихом, Нюбелем и Та в матче с Грецией нарушила связи между обороной и атакой;

  • Матч с Сербией — решающий вызов: Встреча 1 октября на «Арене Мюнхен» станет для Клоппа не просто очередной игрой, а борьбой за сохранение своего авторитета под жесткой критикой болельщиков и СМИ; потеря очков здесь поставит проект Клоппа под серьезную угрозу с самого начала.

Как вы думаете, что стало причиной столь неудачного старта Юргена Клоппа: несоответствие тактики сборной или кризис поколений в немецком футболе? Сможет ли Клопп, как Хербергер и Шен, сделать выводы из этих неудач и в будущем снова вывести Германию на вершину? Оставляйте свой личный анализ и мнения в комментариях и делитесь анализом этой исторической сенсации в немецком футболе со всеми болельщиками!

Юрген Клоппсборная Германии по футболуЛига наций УЕФА
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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