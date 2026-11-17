Поражение сборной Нидерландов от Германии со счетом 0:5 вызвало бурные обсуждения в футбольном сообществе страны. Бывшая звезда команды Рафаэль ван дер Варт подверг жесткой критике действия и боевой дух футболистов на поле. По его мнению, некоторые игроки полностью потерялись под давлением соперника.

«Стояли как мешки с картошкой»

В интервью телеканалу НОС Ван дер Варт не скрывал своего недовольства отношением нидерландских футболистов к игре.

«Иногда соперник заставляет тебя прижиматься к своим воротам. Но посмотрите на действия игроков, на их язык тела… Они стояли как мешки с картошкой, словно все перепугались и не понимали, что происходит.

В атаке не было никакой остроты, не было видно желания отобрать мяч или вступить в борьбу», — сказал бывший футболист.

Он подчеркнул, что футбол высокого уровня определяется не только мастерством, но и самоотдачей на поле, а также стремлением бороться за победу.

«У нас нет суперзвезд мирового уровня»

Ван дер Варт также остановился на возможностях нынешнего состава сборной Нидерландов. По его мнению, без определенных ключевых игроков команда оказывается в еще более сложном положении.

«Все начинается с полной самоотдачи на поле. У нас нет суперзвезд мирового уровня — особенно когда отсутствуют Вирджил ван Дейк и Френки де Йонг», — добавил он.

Несмотря на поражение, в четвертьфинале

Проиграв Германии со счетом 0:5, сборная Нидерландов заняла второе место в группе и вышла в четвертьфинал Лиги наций.

Однако выход в следующий этап не может скрыть недостатки в игре команды. Резкие высказывания Ван дер Варта показали, что в нидерландском футболе, помимо результатов, серьезно обсуждается вопрос психологии и ответственности футболистов на поле.