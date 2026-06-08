Вышло обновление HyperOS 3 на базе Android 16 для Xiaomi 13Т

·2·Технологии
Вышло обновление HyperOS 3 на базе Android 16 для Xiaomi 13Т

Компания Xiaomi начала распространение стабильного обновления HyperOS 3 для своего популярного смартфона Xiaomi 13Т. Данная прошивка основана на новейшей операционной системе Android 16 и изначально была запущена в регионе Индонезии. В ближайшие дни ожидается расширение географии обновления и его предоставление для других регионов, включая пользователей из Узбекистана. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Размер нового пакета программного обеспечения составляет около 6,5 ГБ, поэтому пользователям рекомендуется загружать его через стабильную сеть Wi-Fi. После установки интерфейс системы полностью обновляется, перерабатываются визуальные эффекты и внедряется новая концепция работы с уведомлениями и активными приложениями.

Одной из главных новинок стала функция ХйперИсланд — интерактивная панель в верхней части экрана, которая позволяет отслеживать и управлять событиями в приложениях в реальном времени. Кроме того, в систему добавлены новые АИ-инструменты для работы с текстом, распознавания речи, поиска и перевода, динамические обои и улучшенные анимации для экрана блокировки.

В обновлении также заявлена расширенная совместимость с другими устройствами экосистемы. В частности, усовершенствована функция быстрого обмена данными между различными гаджетами, что создает еще больше удобства для пользователей Xiaomi при передаче файлов между своими устройствами.

XiaomiHyperOSAndroid 16СмартфонТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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