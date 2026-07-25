OpenAI представила первое устройство: на что способна клавиатура Микро

Лидер в мире искусственного интеллекта компания OpenAI официально представила свой первый аппаратный продукт — компактную клавиатуру под названием Микро. Созданное в партнерстве с дизайн-студией Ворк Лудер устройство предназначено для пользователей ChatGPT, особенно разработчиков, и служит для упрощения взаимодействия с искусственным интеллектом. Однако выход этого гаджета на рынок сопровождается рядом споров и юридических проблем. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Клавиатура Микро внешне выглядит довольно прочной и качественной, ее дизайн многим напоминает продукцию Apple. По информации издания TechCrunch, от упаковки до эстетического вида устройство очень близко к стилю купертиновского гиганта. Примечательно, что в настоящее время между Apple и OpenAI продолжаются судебные процессы по делу о краже интеллектуальной собственности, что еще больше усиливает шумиху вокруг нового устройства.

Технические возможности и функциональность

В основной части устройства расположены шесть специальных кнопок «агентов», которые можно настроить для выполнения конкретных задач в ChatGPT или инструменте Кодекс. В их нижней части находятся еще шесть командных кнопок, предназначенных для управления программами. Микро подключается к компьютеру по Bluetooth или через USB кабель. Одним из самых удобных аспектов устройства является кнопка голосовой диктовки — пользователю достаточно зажать кнопку и озвучить задачу, а остальное сделает сам искусственный интеллект.

Пользователи могут персонализировать клавиатуру Микро напрямую через интерфейс ChatGPT. В специальном разделе доступна возможность управления уровнями подсветки кнопок и привязанными к каждой клавише проектами. Это обеспечивает быстрое переключение между различными задачами и повышает эффективность работы. Например, одной кнопкой можно перейти к сеансу написания кода, а другой — к разделу редактирования текста.

Критика и рыночные ожидания

Хотя устройство рассматривается как технологическая новинка, сообщество профессиональных разработчиков встретило его неоднозначно. На таких платформах, как Reddit, пользователи считают цену в 230 долларов чрезмерно высокой. Некоторые критики называют этот гаджет «шуточным продуктом», подчеркивая, что вместо него удобнее использовать более дешевые альтернативные варианты.

Тем не менее, OpenAI сделала свой первый шаг на рынке аппаратного обеспечения. В будущем компания планирует в сотрудничестве с бывшими инженерами Apple выпускать более сложные устройства «умного дома». А Микро пока остается уникальным аксессуаром, перенесшим работу с искусственным интеллектом на физический уровень. Для пользователей из Узбекистана это устройство также может стать интересным опытом, особенно для специалистов, постоянно работающих с ChatGPT.