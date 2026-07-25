AMD готовит новый процессор Ryzen 7 9800ХКс3Д: Революция для игровых ноутбуков

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AMD готовит новый процессор Ryzen 7 9800ХКс3Д: Революция для игровых ноутбуков

Компания AMD, являющаяся лидером на рынке полупроводников, работает над следующим мощным процессором для игровых ноутбуков — Ryzen 7 9800ХКс3Д. Ожидается, что этот чип станет первым восьмиядерным мобильным процессором серии Фире Ранге с технологией 3Д В-Каче. Новинка благодаря своей высокой кэш-памяти и производительности может установить новые стандарты в сегменте портативных гейминговых устройств. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

По данным инсайдера Голден Пиг Упграде Пак, новый CPU получит 8 ядер и 16 потоков. Предполагается, что максимальная тактовая частота устройства будет достигать 5,1 GHz. Самое главное, что процессор будет оснащен кэш-памятью третьего уровня (Л3) объемом 96 МБ. Этот показатель служит для значительного повышения частоты кадров (FPS) в играх.

Технические характеристики и объем кэш-памяти

Модель Ryzen 7 9800ХКс3Д обладает практически такими же характеристиками, как и ее популярный аналог для настольных компьютеров — Ryzen 7 9800Кс3Д. Ранее ожидалось, что эта новинка выйдет под названием Ryzen 7 9755ХКс3Д, однако AMD в маркетинговых целях решила приблизить ее к десктопной версии. По сообщению иксбт.ком, кэш-память объемом 96 МБ состоит из 32 МБ стандартного кэша и дополнительного слоя 3Д В-Каче объемом 64 МБ.

Максимальная частота мобильной версии может быть примерно на 100 MHz ниже по сравнению со стационарной моделью, что связано с контролем тепловыделения и энергопотребления в ноутбуках. Тем не менее, столь высокий объем кэш-памяти позволит процессору работать на высокой скорости даже в самых тяжелых игровых сценариях.

Сроки производства и совместимость с видеокартами

Инсайдеры отмечают, что массовое производство процессора Ryzen 7 9800ХКс3Д начнется в четвертом квартале 2026 года. Первые ноутбуки, оснащенные этим чипом, могут поступить в продажу до конца года, однако наиболее подходящей площадкой для официального дебюта считается выставка КЭС, которая пройдет в Лас-Вегасе в январе 2027 года.

Еще один важный нюанс заключается в том, что AMD не устанавливает жестких ограничений для производителей ноутбуков при выборе дискретных видеокарт. Это означает, что компании смогут свободно комбинировать новый процессор не только с Radeon, но и с мобильными графическими картами NVIDIA GeForce RTX. Это позволит пользователям выбирать на рынке мощные игровые ноутбуки с самыми разными конфигурациями.

Ноутбуки на базе процессоров AMD популярны на рынке Узбекистана благодаря своему соотношению цены и производительности. Выход новой модели Ryzen 7 9800ХКс3Д несомненно откроет новые горизонты в портативных устройствах для геймеров высокого уровня и специалистов по видеомонтажу.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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