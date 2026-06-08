В Массачусетсе принят закон, запрещающий продажу данных о местоположении

Законодатели штата Массачусетс одобрили новый закон о конфиденциальности, который предоставляет право контролировать и удалять личные данные, собираемые крупными технологическими гигантами. Документ строго запрещает компаниям продавать точные данные геолокации пользователей. Единогласное голосование 146-0 в Палате представителей показало, насколько важна эта инициатива для штата. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Новый законопроект теперь будет объединен в Сенате и, как ожидается, будет подписан губернатором штата. Поскольку в США до сих пор нет федерального закона о конфиденциальности, штаты заполняют этот пробел, вводя собственные правила. Массачусетс стал очередным штатом, принимающим самые строгие меры по защите прав потребителей в этой сфере.

Закон применяется к компаниям, обрабатывающим данные более 100 тысяч потребителей, включая титанов Кремниевой долины и стартапы среднего размера. Запрещается обмен или продажа биометрических данных, информации о состоянии здоровья, генетических данных, отпечатков пальцев, а также данных о религиозных взглядах и сексуальной ориентации без явного согласия пользователя.

Брокеры данных годами покупали информацию о местоположении у разработчиков приложений и продавали ее третьим лицам, включая правительство и военных. Новый закон Массачусетса защищает данные геолокации не только жителей штата, но и посетителей, что окажет значительное влияние на рекламный рынок в этой сфере.