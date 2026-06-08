Juno испытает детонационный двигатель для спутников

·23·Технологии
Juno испытает детонационный двигатель для спутников

Американская компания Juno Пропулсион привлекла инвестиции в размере 1,4 млн долларов для завершения разработки нового типа двигателя для спутников — ротационного детонационного двигателя (Ротатинг Детонатион Энгине, РДЭ). Эти средства помогут довести устройство до первых орбитальных испытаний, запланированных на первый квартал 2027 года. Основной проект под названием Ирис планируется запустить в космос в качестве полезной нагрузки на платформе Моментус. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Ротационные детонационные двигатели считаются одним из самых перспективных направлений в ракетной технике. В отличие от традиционных двигателей, технология РДЭ работает за счет непрерывной вращающейся детонационной волны вместо стабильного горения. Теоретически такой подход позволяет достичь более высокой эффективности при том же расходе топлива. По словам генерального директора Juno Пропулсион Алексис Харрун, проведенные испытания показали эффективность на 7% выше, чем у традиционных схем.

Еще одним важным преимуществом новой разработки является тип топлива. Многие спутники до сих пор используют высокотоксичный гидразин, тогда как система Juno работает на смеси оксида азота и этана, которая безопаснее и дешевле. Во время первого полета будут проверены запуск двигателя в космосе, способность выполнять долгосрочные маневры для изменения орбиты и осуществлять высокоточные короткие импульсы.

В настоящее время над аналогичными проектами работают такие организации, как JAXA и Венус Аероспаке, однако Juno планирует выделиться на рынке за счет создания собственных производственных мощностей. Если демонстрация в 2027 году пройдет успешно, эти двигатели могут стать новым стандартом для малых спутников, обеспечивая высокую эффективность, компактность и дешевую эксплуатацию.

JunoКосмосТехнологииИскусственный СпутникNASA
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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