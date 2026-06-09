Донгфенг начнет производство твердотельных аккумуляторов с запасом хода 1000 км

Компания Донгфенг во второй половине текущего года начнет серийное производство аккумуляторов нового поколения с твердым электролитом (солид-стате) для своих автомобилей. Плотность энергии этих батарей достигнет 350 Вт·ч/кг, что сделает их первыми в Китае высокомощными твердотельными аккумуляторами массового применения. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Ожидается, что электромобили с новыми батареями смогут преодолевать более 1000 километров на одном заряде. В начале года тестовая модель Донгфенг Йипаи прошла более 70 строгих испытаний в регионе Мохэ. Результаты показали, что даже при экстремально низких температурах -30 °К емкость батареи сохранялась на уровне выше 74%.

Твердотельные аккумуляторы считаются оптимальным решением для электромобилей. Их ключевая инновация заключается в замене легковоспламеняющегося жидкого электролита на твердый. Это значительно снижает риск возгорания и взрыва, а также позволяет хранить больше электроэнергии в том же объеме.

В настоящее время в индустрии существуют три основных направления твердотельных батарей: полимерные, сульфидные и оксидные. Среди них оксидно-полимерный композитный подход признан технологией, наиболее быстро достижимой для массового производства.