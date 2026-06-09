Стартап Сандстоне привлек 30 млн долларов для внутренних юридических команд

·5·Технологии
Стартап Сандстоне привлек 30 млн долларов для внутренних юридических команд

Пока такие проекты, как Харвей и Легора, привлекают крупные инвестиции, юридические инструменты стали одним из самых быстрорастущих и конкурентных направлений среди стартапов в сфере искусственного интеллекта. Однако, если большинство решений ориентировано на частную практику, стартап Сандстоне предлагает решения для недооцененного сегмента — внутренних юридических отделов компаний. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Во вторник компания Сандстоне объявила о привлечении 30 млн долларов в рамках раунда финансирования серии А под руководством Лигхтспид Вентуре Партнерс. В финансировании также приняли участие крупные инвесторы, такие как Секуоиа, Мантис ВК и СВ Ангел. Эта инвестиция была осуществлена всего через шесть месяцев после посевного раунда на сумму 10 млн долларов, проведенного в январе.

По словам основателей стартапа, платформа Сандстоне в первую очередь предназначена для юридических отделов малого и среднего бизнеса. Система помогает упорядочивать задачи, поступающие через различные каналы, такие как Slack, электронная почта и Джира. Технологии AI автоматизируют сортировку (триаге) и маршрутизацию задач, а также специализированные рабочие процессы, включая составление документов, их проверку и правовой анализ.

В отличие от других систем, Сандстоне делает акцент на управлении взаимоотношениями и автоматизации рабочих процессов. Соучредитель компании Джаррид Стридом отметил, что такие инвесторы, как Лигхтспид, сделали ставку на узкоспециализированный вертикальный искусственный интеллект, поскольку это позволяет глубоко понимать рабочие процессы до мельчайших деталей.

Тем не менее, Сандстоне неизбежно столкнется с жесткой конкуренцией в этой сфере. В частности, ведущие лаборатории, такие как Anthropic, расширяют свой сервис Claude фор Легал, внедряя новые инструменты для поиска по судебным делам и подготовки к депонированию документов.

SandstoneИскусственный ИнтеллектСтартапИнвестицииAnthropic
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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