В Apple App Store появились персонализированные рекомендации

·11·Технологии
В Apple App Store появились персонализированные рекомендации

Компания Apple кардинально меняет процесс поиска новых приложений в магазине App Store. Теперь пользователи будут получать персональные рекомендации, основанные на их интересах и поведении, а не полагаться только на топ-чарты или выбор редакторов. Эта новинка, представленная на конференции WWDC, поможет пользователям iPhone стать ближе к миру приложений. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

В рамках новой системы в App Store появится раздел «Персонализед Коллектионс» (Персонализированные подборки). Также специальная функция «Апп Нотес» объяснит, почему именно это приложение рекомендовано вам. Эти рекомендации будут совершенствоваться со временем, учитывая историю использования и загрузки приложений пользователем.

Для разработчиков также создан ряд удобств. Теперь они могут использовать высококачественные изображения и видео в верхней части страницы продукта и в результатах поиска. Это позволяет эффективнее рекламировать новый контент или сезонные предложения. Кроме того, новая библиотека Ассет Либрарй поможет упорядочить маркетинговые материалы.

Apple также внедряет систему «Апп Бундлес» для разработчиков, занимающихся подписочным бизнесом. Это позволит нескольким разработчикам совместно предлагать свои приложения в виде единого пакета по более низкой цене, чем при отдельной покупке. Также внедряется система многопользовательских покупок для организаций и крупных групп.

AppleApp StoreiPhoneWWDCТехнологии
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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