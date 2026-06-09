После установки бета-версии iOS 27 перестали работать некоторые банковские приложения

Пользователи, установившие первую бета-версию операционной системы iOS 27, столкнулись с проблемами в работе ряда российских приложений. В частности, последние версии «Т-Банка» закрываются сразу после открытия. Позднее администрация банка официально подтвердила наличие этой неисправности. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Также поступают сообщения о сбоях в некоторых версиях приложения «СберБанк». Кроме того, пользователи столкнулись с трудностями при использовании сервисов «Самокат» и «Кошелек». При этом многие популярные программы, такие как «Госуслуги», «Авито», «ВКонтакте», Ozon и Wildberries, продолжают работать в обычном режиме.

Проблемы затронули не только российских, но и зарубежных пользователей. Владельцы iPhone жалуются на несовместимость некоторых приложений с iOS 27. В частности, ошибки были выявлены в работе популярной игры Геншин Импакт и сервиса Uber.

Поскольку речь идет о первой бета-версии системы, предназначенной для разработчиков, такие ошибки являются ожидаемыми. Ожидается, что создатели приложений и компания Apple внесут все необходимые исправления до выхода стабильной версии iOS 27.