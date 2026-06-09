iOS 27: новые функции, о которых Apple не рассказала на презентации

Главной звездой конференции Apple Ворлдвиде Девелопер Конференке (WWDC) в этом году стал обновленный Siri AI. Хотя в iOS 27 нет революционных изменений, для пользователей iPhone добавлено множество небольших, но полезных функций, облегчающих повседневную жизнь. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Одной из новинок, не анонсированных Apple на сцене, стали расширенные возможности управления зарядом батареи. Теперь пользователи могут более точно ограничивать уровень заряда, чтобы продлить срок службы устройства. Это особенно полезно для владельцев iPhone 15 и более новых моделей.

Кроме того, персонализация центра управления (Контрол Кентер) стала проще. Сторонние разработчики теперь могут добавлять специальные кнопки для своих приложений, что позволяет пользователям быстрее получать доступ к любимым функциям. Apple не уделила этому удобству много внимания во время презентации.

В приложении «Сообщения» также появилось несколько удобств. Например, улучшена функция отложенной отправки сообщений, а пользователи теперь могут более гибко редактировать свои эмодзи. Такие мелкие детали делают iOS 27 более совершенной и ориентированной на пользователя.