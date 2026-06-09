Яндекс расширил географию аренды безопасных электровелосипедов

Команда Яндекс объявила о расширении парка электровелосипедов Яндекс Бике, предназначенных для служб курьерской доставки, и зоны их использования. Теперь арендовать эти безопасные транспортные средства можно более чем в 20 городах России, а общее количество велосипедов увеличено с 20 тысяч до 30 тысяч единиц. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

В список городов, где доступна аренда, вошли Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Казань, Нижний Новгород, Самара, Уфа, Краснодар и другие крупные центры. Услугой могут пользоваться не только курьеры Яндекс, но и сотрудники других служб доставки, а также работники компаний с собственной логистикой.

Для пользователей введены индивидуальные и корпоративные (Б2Б) тарифы. Напомним, Яндекс Бике — это специальный электровелосипед, разработанный компанией в 2022 году и вышедший на улицы в 2023 году. Он оснащен двигателем мощностью 240 Вт и аккумулятором с системой мониторинга, предотвращающей перегрев и короткие замыкания.

В целях обеспечения безопасности встроенный ИоТ-модуль ограничивает максимальную скорость до 25 км/ч. Это играет важную роль в обеспечении безопасности курьеров и пешеходов.