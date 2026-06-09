Яндекс расширил географию аренды безопасных электровелосипедов

·4·Технологии
Яндекс расширил географию аренды безопасных электровелосипедов

Команда Яндекс объявила о расширении парка электровелосипедов Яндекс Бике, предназначенных для служб курьерской доставки, и зоны их использования. Теперь арендовать эти безопасные транспортные средства можно более чем в 20 городах России, а общее количество велосипедов увеличено с 20 тысяч до 30 тысяч единиц. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

В список городов, где доступна аренда, вошли Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Казань, Нижний Новгород, Самара, Уфа, Краснодар и другие крупные центры. Услугой могут пользоваться не только курьеры Яндекс, но и сотрудники других служб доставки, а также работники компаний с собственной логистикой.

Для пользователей введены индивидуальные и корпоративные (Б2Б) тарифы. Напомним, Яндекс Бике — это специальный электровелосипед, разработанный компанией в 2022 году и вышедший на улицы в 2023 году. Он оснащен двигателем мощностью 240 Вт и аккумулятором с системой мониторинга, предотвращающей перегрев и короткие замыкания.

В целях обеспечения безопасности встроенный ИоТ-модуль ограничивает максимальную скорость до 25 км/ч. Это играет важную роль в обеспечении безопасности курьеров и пешеходов.

ЯндексЯндекс BikeЭлектровелосипедТехнологииЛогистика
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

iOS 27: новые функции, о которых Apple не рассказала на презентацииiOS 27: новые функции, о которых Apple не рассказала на презентацииСегодня, 15:23В России агродроны начали обработку сельскохозяйственных угодийВ России агродроны начали обработку сельскохозяйственных угодийСегодня, 14:59Новый сбор для ноутбуков и смартфонов: сумма платежа зависит от брендаНовый сбор для ноутбуков и смартфонов: сумма платежа зависит от брендаСегодня, 14:53В Apple App Store появились персонализированные рекомендацииВ Apple App Store появились персонализированные рекомендацииСегодня, 14:52В Apple App Store появятся общие подписки на приложенияВ Apple App Store появятся общие подписки на приложенияСегодня, 14:51Наушники Yandex Дропс с ИИ прошли проверку безопасности ОВАСПНаушники Yandex Дропс с ИИ прошли проверку безопасности ОВАСПСегодня, 14:22
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Ученые создали солнечные элементы в 10 тысяч раз тоньше человеческого волоса
Ученые создали солнечные элементы в 10 тысяч раз тоньше человеческого волоса
Honor 600 Супер Эдитион и Honor 600 Pro раскрыты до официальной презентации
Honor 600 Супер Эдитион и Honor 600 Pro раскрыты до официальной презентации
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Смарт Эдитион: с камерой 200 Мп и аккумулятором 8600 мАч
Honor 600 Смарт Эдитион: с камерой 200 Мп и аккумулятором 8600 мАч
Обнаружены микробы, создающие строительные материалы из марсианского грунта
Обнаружены микробы, создающие строительные материалы из марсианского грунта
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
Смартфон Xiaomi Air отменен: камера 200 Мп и ультратонкий корпус
Смартфон Xiaomi Air отменен: камера 200 Мп и ультратонкий корпус