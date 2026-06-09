«Революционный» твердотельный аккумулятор на 100 тыс. циклов оказался фейком

·5·Технологии
«Революционный» твердотельный аккумулятор на 100 тыс. циклов оказался фейком

Вокруг финского стартапа Донут Лаб разгорелся крупный скандал. Выяснилось, что продукт компании, ранее заявившей о создании революционной твердотельной (солид-стате) батареи, на самом деле является обычным литий-ионным аккумулятором. Мошенничество разоблачил автор ЁуТубе-канала Зирот Райан Инис Хьюз. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

В ходе расследования были привлечены более 20 независимых экспертов в области технологий аккумуляторов, включая специалистов из авторитетных университетов и научных центров. Донут Лаб привлекла внимание общественности, заявив о начале серийного производства батарей с плотностью энергии 400 Вт·ч/кг, зарядкой за 5 минут и сроком службы до 100 тысяч циклов на выставке КЭС 2026.

На фоне этих шумных заявлений рыночная стоимость стартапа была оценена в 1,25 млрд долларов, и он привлек 25 млн долларов инвестиций от более чем 1300 частных инвесторов. Однако бывшие партнеры и операционные директора компании открыто заявили, что характеристики, представленные на выставке КЭС 2026, не соответствуют действительности.

Лабораторные исследования еще больше усугубили ситуацию. По заключению экспертов, изученный образец показал характеристики обычного литий-ионного элемента с высоким содержанием никеля. На это указывают кривые напряжения и физические изменения в процессе зарядки. Было установлено, что фактическая плотность энергии составляет всего 298 Вт·ч/кг вместо заявленных 400 Вт·ч/кг.

В настоящее время финансовые и правоохранительные органы Финляндии начали проверку деятельности компании Донут Лаб. Руководство стартапа обвиняется в введении инвесторов в заблуждение и фальсификации технологических показателей.

Donut LabАккумуляторТехнологииСтартапСкандал
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Уничтожение ботнетов Аисуру и Кимволф не остановило ДДоС-атакиУничтожение ботнетов Аисуру и Кимволф не остановило ДДоС-атакиСегодня, 15:53Apple удалит приложения, не привлекающие внимание пользователейApple удалит приложения, не привлекающие внимание пользователейСегодня, 15:25iOS 27: новые функции, о которых Apple не рассказала на презентацииiOS 27: новые функции, о которых Apple не рассказала на презентацииСегодня, 15:23После установки бета-версии iOS 27 перестали работать некоторые банковские приложенияПосле установки бета-версии iOS 27 перестали работать некоторые банковские приложенияСегодня, 15:22Яндекс расширил географию аренды безопасных электровелосипедовЯндекс расширил географию аренды безопасных электровелосипедовСегодня, 15:21В России агродроны начали обработку сельскохозяйственных угодийВ России агродроны начали обработку сельскохозяйственных угодийСегодня, 14:59
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Ученые создали солнечные элементы в 10 тысяч раз тоньше человеческого волоса
Ученые создали солнечные элементы в 10 тысяч раз тоньше человеческого волоса
Honor 600 Супер Эдитион и Honor 600 Pro раскрыты до официальной презентации
Honor 600 Супер Эдитион и Honor 600 Pro раскрыты до официальной презентации
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Смарт Эдитион: с камерой 200 Мп и аккумулятором 8600 мАч
Honor 600 Смарт Эдитион: с камерой 200 Мп и аккумулятором 8600 мАч
Обнаружены микробы, создающие строительные материалы из марсианского грунта
Обнаружены микробы, создающие строительные материалы из марсианского грунта
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
Смартфон Xiaomi Air отменен: камера 200 Мп и ультратонкий корпус
Смартфон Xiaomi Air отменен: камера 200 Мп и ультратонкий корпус