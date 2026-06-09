«Революционный» твердотельный аккумулятор на 100 тыс. циклов оказался фейком

Вокруг финского стартапа Донут Лаб разгорелся крупный скандал. Выяснилось, что продукт компании, ранее заявившей о создании революционной твердотельной (солид-стате) батареи, на самом деле является обычным литий-ионным аккумулятором. Мошенничество разоблачил автор ЁуТубе-канала Зирот Райан Инис Хьюз. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

В ходе расследования были привлечены более 20 независимых экспертов в области технологий аккумуляторов, включая специалистов из авторитетных университетов и научных центров. Донут Лаб привлекла внимание общественности, заявив о начале серийного производства батарей с плотностью энергии 400 Вт·ч/кг, зарядкой за 5 минут и сроком службы до 100 тысяч циклов на выставке КЭС 2026.

На фоне этих шумных заявлений рыночная стоимость стартапа была оценена в 1,25 млрд долларов, и он привлек 25 млн долларов инвестиций от более чем 1300 частных инвесторов. Однако бывшие партнеры и операционные директора компании открыто заявили, что характеристики, представленные на выставке КЭС 2026, не соответствуют действительности.

Лабораторные исследования еще больше усугубили ситуацию. По заключению экспертов, изученный образец показал характеристики обычного литий-ионного элемента с высоким содержанием никеля. На это указывают кривые напряжения и физические изменения в процессе зарядки. Было установлено, что фактическая плотность энергии составляет всего 298 Вт·ч/кг вместо заявленных 400 Вт·ч/кг.

В настоящее время финансовые и правоохранительные органы Финляндии начали проверку деятельности компании Донут Лаб. Руководство стартапа обвиняется в введении инвесторов в заблуждение и фальсификации технологических показателей.