Snapdragon 8 Элите 6 впервые прошел тестирование: Qualcomm совершит революцию в энергоэффективности

·57·Технологии
Snapdragon 8 Элите 6 впервые прошел тестирование: Qualcomm совершит революцию в энергоэффективности

Лидер рынка мобильных процессоров компания Qualcomm активно работает над своей следующей флагманской платформой — Snapdragon 8 Элите 6. Хотя до официальной презентации чипа еще далеко, его инженерный образец впервые прошел тестирование в реальных условиях. Ожидается, что эта новинка выведет баланс между производительностью и энергопотреблением на рынке смартфонов на новый уровень. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

По данным известного инсайдера Digital Chat Station, процессор нового поколения продемонстрировал значительно более высокую энергоэффективность по сравнению с актуальной моделью Snapdragon 8 Элите 5. Это означает, что будущие флагманские смартфоны будут не только мощнее, но и смогут работать дольше от одного заряда. В условиях растущего спроса на производительные устройства на рынке такие технологические достижения очень важны для пользователей.

Высокая эффективность в играх и 2 нанометрли технология

Предварительные результаты тестов показывают, что в ресурсоемких тяжелых играх, таких как Геншин Импакт и СтарКрафт, энергопотребление Snapdragon 8 Элите 6 оказалось примерно на 10% ниже по сравнению с предыдущим поколением. Говорится, что при повседневных простых задачах эта разница проявится еще ярче и позволит значительно сэкономить заряд батареи.

Одной из главных причин достижения столь высоких результатов является переход на передовой 2-нанометровый технологический процесс компании TSMC. Эта технология позволяет увеличить плотность транзисторов и одновременно снизить тепловыделение. В результате смартфоны продолжают стабильно работать в течение долгого времени без перегрева.

Также ожидается, что в данной серии Qualcomm представит версию Snapdragon 8 Элите 6 Pro. Эта модель будет отличаться более высокими тактовыми частотами, однако ее максимальное энергопотребление пока держится в секрете. По мнению экспертов, версия Pro в основном будет использоваться в самых дорогих флагманах, предназначенных для геймеров и профессиональных создателей контента.

Хотя Qualcomm пока не раскрыла официальные характеристики этого чипа, данные инсайдеров свидетельствуют о начале новой эры для смартфонов в экосистеме Android. Ожидается, что в следующем году лучшие модели Samsung, Xiaomi и других крупных брендов будут оснащаться именно этим чипом.

QualcommSnapdragonСмартфоныТехнологииЧипсет
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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