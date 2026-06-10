Ваймо создала новую модель для сравнения роботакси с людьми

Компания Ваймо, входящая в состав Алфабет, разработала новую компьютерную модель, позволяющую более точно сравнивать возможности своего программного обеспечения для автономного вождения с человеческими навыками. Исследование, проведенное совместно с Делфтским техническим университетом (ТУ Делфт), было опубликовано в журнале Натуре Коммуникатионс. Компания ожидает, что эта система будет значительно точнее предыдущих версий, использовавшихся в последние годы. Об этом сообщает Techcrunch.ком .

Новая модель построена на базе фреймворка под названием «активный вывод» (активе инференке). Согласно этой теории, водитель постоянно прогнозирует будущие сценарии и действует так, чтобы достичь наиболее безопасного и предсказуемого результата. С помощью этой модели Ваймо стремится лучше понять поведение людей в ситуациях, которые могут привести к столкновению роботакси.

Представители Ваймо отмечают, что на протяжении десятилетий автомобильная промышленность использовала физические и виртуальные манекены для оценки функций безопасности. Новая модель развивает эту концепцию, выступая в качестве поведенческого эталона, который реалистично отражает реакцию осторожного и квалифицированного водителя на конфликтные ситуации на дороге.

Главное отличие новой модели, получившей название Референке Дривер, от предыдущих заключается в способности воссоздавать поведение человека в процессе, предшествующем столкновению. Если старые модели фокусировались только на реактивных маневрах в последние секунды, то новая система способна симулировать даже внутреннее «удивление» водителя в непредвиденной ситуации.

В настоящее время Ваймо расширяет свои услуги в большем количестве городов и находится под строгим контролем регулирующих органов. Новая модель будет использоваться не только для предотвращения столкновений, но и для анализа широкого спектра поведения участников дорожного движения в тысячах различных сценариев.