Комо близок к завершению трансфера Трево Чалобы

Итальянский клуб Комо вышел на решающую стадию переговоров по подписанию защитника Челси Трево Чалобы. Как сообщает Goal.com, стороны делают последние шаги для достижения договоренности, и ожидается, что окончательное соглашение будет объявлено в ближайшие часы. Об этом сообщает Goal.com сообщает.

Стало известно, что условия личного контракта между английским футболистом и руководством Комо были полностью согласованны еще неделю назад. В настоящее время итальянский клуб очень близок к тому, чтобы полностью удовлетворить финансовые требования лондонской команды.

Сумма трансфера и финансовые условия

Руководство Челси с начала трансферного окна требовало за защитника 30 миллионов евро. Клуб Комо выразил готовность выполнить данное требование и сообщил, что между сторонами запланирован еще один звонок.

Если эти переговоры завершатся успешно, трансфер между сторонами будет официально подтвержден, и английский футболист отправится в Италию.

Другие претенденты и намерения игрока

К услугам Трево Чалобы проявляли интерес и другие топ-клубы. В частности, Интер также наводил справки по футболисту, однако сейчас миланцы переключили свое внимание на другие варианты, в том числе на трансфер Кути Ромеро.

Сам футболист хочет продолжить карьеру именно в составе Комо. Трево лишь ждет финального звонка от клубов, чтобы вылететь в Италию и начать новый и интересный этап в своей карьере.

Тренерский штаб во главе с Сеском Фабрегасом с нетерпением ждет скорейшего осуществления этого трансфера. Ожидается, что приход этого опытного защитника существенно укрепит оборонительную линию команды.