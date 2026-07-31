Комо близок к завершению трансфера Трево Чалобы

·43·Спорт
Комо близок к завершению трансфера Трево Чалобы

Итальянский клуб Комо вышел на решающую стадию переговоров по подписанию защитника Челси Трево Чалобы. Как сообщает Goal.com, стороны делают последние шаги для достижения договоренности, и ожидается, что окончательное соглашение будет объявлено в ближайшие часы. Об этом сообщает Goal.com сообщает.

Стало известно, что условия личного контракта между английским футболистом и руководством Комо были полностью согласованны еще неделю назад. В настоящее время итальянский клуб очень близок к тому, чтобы полностью удовлетворить финансовые требования лондонской команды.

Сумма трансфера и финансовые условия

Руководство Челси с начала трансферного окна требовало за защитника 30 миллионов евро. Клуб Комо выразил готовность выполнить данное требование и сообщил, что между сторонами запланирован еще один звонок.

Если эти переговоры завершатся успешно, трансфер между сторонами будет официально подтвержден, и английский футболист отправится в Италию.

Другие претенденты и намерения игрока

К услугам Трево Чалобы проявляли интерес и другие топ-клубы. В частности, Интер также наводил справки по футболисту, однако сейчас миланцы переключили свое внимание на другие варианты, в том числе на трансфер Кути Ромеро.

Сам футболист хочет продолжить карьеру именно в составе Комо. Трево лишь ждет финального звонка от клубов, чтобы вылететь в Италию и начать новый и интересный этап в своей карьере.

Тренерский штаб во главе с Сеском Фабрегасом с нетерпением ждет скорейшего осуществления этого трансфера. Ожидается, что приход этого опытного защитника существенно укрепит оборонительную линию команды.

КомоТрево ЧалобаЧелсиСерия АТрансферы
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Инфантино восхищен Марокко: «ЧМ-2030 станет самым прекрасным мундиалем в истории»Инфантино восхищен Марокко: «ЧМ-2030 станет самым прекрасным мундиалем в истории»Сегодня, 09:51«Барселона» потерпела неудачу в Англии: проиграла «Бирмингему»«Барселона» потерпела неудачу в Англии: проиграла «Бирмингему»Сегодня, 09:41Трамп опроверг громкие планы в футбольном мире: семья Кушнеров стоит за миллиардами ФИФА?Трамп опроверг громкие планы в футбольном мире: семья Кушнеров стоит за миллиардами ФИФА?Сегодня, 07:31Взрыв в футбольном мире: ЧМ-2030 могут отменить, УЕФА против ИнфантиноВзрыв в футбольном мире: ЧМ-2030 могут отменить, УЕФА против ИнфантиноСегодня, 07:06Исторический поворот: Испанский олимпийский чемпион возглавит сборную Чехии!Исторический поворот: Испанский олимпийский чемпион возглавит сборную Чехии!Сегодня, 06:47Руководство ФИФА отказалось от коммерческого плана чемпионата мираРуководство ФИФА отказалось от коммерческого плана чемпионата мираСегодня, 05:32
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...
Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Узбекский защитник направляется в Бундеслигу: стала известна трансферная стоимость
Узбекский защитник направляется в Бундеслигу: стала известна трансферная стоимость
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Эрлинг Холанд вернулся из США со странным сувениром: звезда Манчестер Сити удивил фанатов
Эрлинг Холанд вернулся из США со странным сувениром: звезда Манчестер Сити удивил фанатов
Неожиданный ход «Сити»: Мареска выставляет на «рынок» 25 футболистов
Неожиданный ход «Сити»: Мареска выставляет на «рынок» 25 футболистов