Укравшая мясо оса поразила интернет (видео)

·217·Мир
Укравшая мясо оса поразила интернет (видео)

Необычный случай, зафиксированный в Китае, вызвал бурное обсуждение в социальных сетях. Во время происшествия оса приземлилась на кусок мяса, аккуратно отрезала небольшую часть и улетела с ней.

На распространенном видео насекомое сначала внимательно грызет мясо, отделяя кусочек по силам. После этого, крепко удерживая свою добычу, оно поднимается в воздух и скрывается из виду.

Специалисты отмечают, что подобные случаи не являются редкостью для некоторых видов ос. Они могут собирать богатую белкам пищу для кормления личинок или строительства гнезд. Поэтому то, что оса отрезает и уносит мелкие кусочки мяса, считается естественным процессом.

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Революция в обороне США: собран первый автономный боевой самолет Фурй!Революция в обороне США: собран первый автономный боевой самолет Фурй!Сегодня, 10:08Спасен 5-летний ребенок, выбравшийся наружу из окна 10-го этажаСпасен 5-летний ребенок, выбравшийся наружу из окна 10-го этажаСегодня, 09:01«Черный список» майнинга в России расширяется: Москва и приграничные регионы под запретом«Черный список» майнинга в России расширяется: Москва и приграничные регионы под запретомСегодня, 07:21В Ираке перевернулся грузовик, и тысячи цыплят рассыпались по дорогеВ Ираке перевернулся грузовик, и тысячи цыплят рассыпались по дорогеСегодня, 05:3720-летний парень нашел на карте ничейную землю и объявил себя ее президентом20-летний парень нашел на карте ничейную землю и объявил себя ее президентомСегодня, 05:33Россиянка удивила соцсети, выкормив черную пантеру вместо котенкаРоссиянка удивила соцсети, выкормив черную пантеру вместо котенкаСегодня, 05:28
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

Ученые рассчитали, когда закончится жизнь на Земле
Ученые рассчитали, когда закончится жизнь на Земле
В Атлантике появилась огромная белая акула, приближается еще более крупная особь
В Атлантике появилась огромная белая акула, приближается еще более крупная особь
Фатима, рисующая ногами, встретилась с Роналду — своей мечтой многих лет
Фатима, рисующая ногами, встретилась с Роналду — своей мечтой многих лет
Названо самое красивое слово в мире
Названо самое красивое слово в мире
Эта доброта воспитательницы детского сада покорила сердца миллионов
Эта доброта воспитательницы детского сада покорила сердца миллионов
Фотография Ламина Ямаля с пачками денег после финала вызвала споры в сети
Фотография Ламина Ямаля с пачками денег после финала вызвала споры в сети
Странная просьба Ламина Ямаля к Федерации футбола Испании вызвала бурные дискуссии
Странная просьба Ламина Ямаля к Федерации футбола Испании вызвала бурные дискуссии
Ставшая вирусной игрушка отправляет детей в больницу
Ставшая вирусной игрушка отправляет детей в больницу