Укравшая мясо оса поразила интернет (видео)

Необычный случай, зафиксированный в Китае, вызвал бурное обсуждение в социальных сетях. Во время происшествия оса приземлилась на кусок мяса, аккуратно отрезала небольшую часть и улетела с ней.

На распространенном видео насекомое сначала внимательно грызет мясо, отделяя кусочек по силам. После этого, крепко удерживая свою добычу, оно поднимается в воздух и скрывается из виду.

Специалисты отмечают, что подобные случаи не являются редкостью для некоторых видов ос. Они могут собирать богатую белкам пищу для кормления личинок или строительства гнезд. Поэтому то, что оса отрезает и уносит мелкие кусочки мяса, считается естественным процессом.