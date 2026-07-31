Самолет Ил-114-300 проходит испытания на экстремальную жару в Узбекистане

·93·Технологии
Самолет Ил-114-300 проходит испытания на экстремальную жару в Узбекистане

Новый региональный пассажирский самолет Ил-114-300, разработанный российской Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК), начал следующий важный этап сертификации. По данным Иксбт.ком, воздушное судно было отправлено в Узбекистан для прохождения специальных испытаний с целью проверки его работоспособности в условиях жаркого климата. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

В качестве начала испытательной программы опытный образец выполнил успешный перелет из аэропорта Жуковский в Московской области в город Бухара. Самолет без остановок преодолел расстояние примерно в 2730 километров за 6 часов 15 минут, прибыл в пункт назначения и приступил к подготовке к следующему этапу тестов.

Испытания в Узбекистане и их главная цель

В ходе тестового процесса на территории этой страны планируется выполнить более 30 полетов Ил-114-300. Главная задача специалистов — на практике подтвердить, что все системы воздушного судна полностью сохраняют свою работоспособность в условиях высоких температур воздуха.

Инженеры в ходе полетов тщательно проверят работу силовой установки, авионики, вспомогательных систем, а также оборудования пассажирского салона. Особое внимание уделяется уровням нагрузки на двигатели, электронику и системы кондиционирования воздуха в периоды резкого повышения температуры.

Сертификация и технические характеристики самолета

Сообщается, что испытания в условиях жаркого климата являются обязательной частью сертификационной программы. Этот процесс жизненно необходим для получения в будущем разрешения, дающего право на безопасную эксплуатацию воздушного судна в регионах с высокими летними температурами.

Ил-114-300 — это глубоко модернизированный региональный турбовинтовой самолет, созданный входящей в госкорпорацию Ростех ОАК. После завершения всех испытаний воздушные суда этой модели должны заменить устаревшие самолеты на внутренних маршрутах России.

По своим техническим возможностям новый лайнер способен одновременно принимать на борт 68 пассажиров. Дальность полета с максимальным количеством пассажиров составляет 1400 километров.

Il-114-300УзбекистанАвиацияИспытанияСамолет
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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