Snapchat больше не будет вознаграждать видео, созданные с помощью AI

Популярная социальная сеть Snapchat отказалась от практики поощрения в разделе Спотлигхт видеороликов, полностью сгенерированных искусственным интеллектом. Платформа сообщила о серьезном изменении своих рекомендательных систем в пользу приоритета оригинального человеческого творчества, и этот шаг имеет важное значение для сохранения подлинного авторского контента в цифровом пространстве. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Как пишет иксбт.ком, компания отметила в своем официальном блоге, что раздел Спотлигхт должен оставаться местом, где люди открывают для себя свойственный им уникальный творческий подход, личные истории и жизненные моменты. Руководство верит в непреходящую ценность поощрения оригинальных перспектив, созданных и разделенных людьми.

Инструменты AI не были полностью запрещены

Тем не менее, в Snapchat уточнили, что не отказываются полностью от технологий искусственного интеллекта. Авторы по-прежнему могут использовать специальные АИ-инструменты платформы для обогащения или редактирования своего контента. Обновление касается исключительно видеороликов, созданных от и до с помощью AI без участия человека.

Это изменение согласуется с более широкими усилиями компании по улучшению Спотлигхт и фокусировке внимания на постах, демонстрирующих подлинное человеческое творчество. Еще в апреле текущего года пользователи получали предупреждения о том, что в ленте будет меньше контента, созданного AI.

Глобальный тренд: борьба с AI слоп

В последнее время резко растет критика в адрес низкокачественного и автоматически создаваемого контента, известного как AI слоп. Именно поэтому многие крупные технологические компании пересматривают свою политику, опуская такие материалы ниже в своих алгоритмах, внедряя специальные функции жалоб или удаляя их вовсе.

В частности, LinkedIn запустила кнопку, позволяющую пользователям помечать посты, выглядящие так, будто они написаны с помощью AI. А Субстак предоставил читателям специальный инструмент для выявления рассылок, написанных искусственным интеллектом. Компания Meta также столкнулась с серьезными претензиями из-за функции изменения фотографий в публичных аккаунтах Instagram с помощью AI и была вынуждена полностью ее отключить.

YouTube и меры безопасности

Кроме того, YouTube усилил борьбу с низкокачественным АИ-контентом и уточнил правила монетизации. Согласно им, запрещено зарабатывать на заимствованных шаблонных материалах, а также на видео с участием созданных AI персонажей на такие чувствительные темы, как здравоохранение и финансы.

Кроме того, в прошлом месяце Snapchat ввел новые меры контроля контента в целях защиты несовершеннолетних пользователей. Согласно им, подростки в возрасте от 13 до 15 лет могут делиться своими постами в Спотлигхт только с теми пользователями, на которых они подписаны и с которыми взаимно следят друг за другом.