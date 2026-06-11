Китай испытал ракетный двигатель Мосасаурус В, конкурирующий с SpaceX

Китайская компания Аероспаке Пропулсион объявила об успешном завершении огневых испытаний жидкостного ракетного двигателя Мосасаурус В (КЛ-5). Этот новый двигатель работает на жидком кислороде и метане и способен развивать тягу около 100 тонн. В рамках программы испытаний было проведено три полных цикла запуска общей продолжительностью 100 секунд. Об этом сообщает Иксбт.ком .

По данным разработчиков, все этапы, от зажигания двигателя до стабильной работы и выключения, прошли в штатном режиме. Специалисты в ходе испытаний контролировали такие важные показатели, как давление, температура, расход топлива, скорость вращения турбин и уровень вибрации. Все результаты полностью соответствуют проектным расчетам.

Двигатель Мосасаурус В является одним из ключевых образцов семейства КЛ и планируется к использованию на первых ступенях перспективных тяжелых ракет-носителей. Технический осмотр после испытаний подтвердил отсутствие повреждений в конструкции двигателя и работоспособность всех систем.

В то же время Аероспаке Пропулсион сообщила о начале работы над более мощными двигателями следующего поколения. В настоящее время разрабатывается жидкостный кислородно-метановый двигатель сложной схемы с тягой 200 тонн. Эта технология нацелена на приближение к возможностям двигателя Raptor 3 ракеты Starship В3 компании SpaceX.