Теряет ли Intel рынок: AMD полностью заняла топ-15 на Amazon

·37·Технологии
Теряет ли Intel рынок: AMD полностью заняла топ-15 на Amazon

Директор по маркетингу AMD Саша Маринкович опубликовал на своей странице в социальной сети Кс скриншот топ-15 самых популярных процессоров в США. Впервые в истории этот список полностью состоит только из моделей AMD. «15 из 15. Невероятная линейка процессоров AMD», — прокомментировал топ-менеджер. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

По продажам лидирует модель Ryzen 7 9800Кс3Д, второе место занимает Ryzen 5 5500. Также в список вошли Ryzen 7 7800Кс3Д, Ryzen 9 9950Кс3Д и ряд других моделей серий Ryzen 5000, Ryzen 7000 и Ryzen 9000.

Однако ресурс ВККФ отмечает, что иногда процессоры Intel все же попадают в топ-15. Например, на 13-й строчке текущего рейтинга оказался 24-ядерный Intel Core Ultra 7 270К Plus, вышедший на рынок несколько месяцев назад.

Тем не менее, общая тенденция на платформе Amazon показывает, что интерес пользователей к продукции AMD резко возрос. Это может стать серьезным сигналом для Intel в плане сохранения доли рынка.

AMDIntelПроцессорAmazonТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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