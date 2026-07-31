BMW сокращает персонал и доверяет «мозг» машин компании Qualcomm

Немецкий автогигант BMW предпринял резкие изменения в своем стратегическом направлении развития. Компания объявила о сокращении примерно 8 000 сотрудников в своих подразделениях в Германии до конца 2027 года в рамках программы добровольного увольнения. При этом, по информации иксбт.ком, BMW выбрала компанию Qualcomm в качестве поставщика единых вычислительных платформ для автомобилей нового поколения на следующее десятилетие. Об этом сообщает сообщает Иксбт.ком.

Как стало известно, сокращения кадров в основном затронут административные и инженерные подразделения. Сотрудники производственной сферы останутся вне этого процесса. Данные шаги предпринимаются на фоне ухудшения финансового положения компании на ключевых рынках. В частности, во втором квартале текущего года показатели продаж BMW в Китае снизились на 30 процентов, после чего автопроизводитель был вынужден снизить прогноз по прибыли.

Кризис в промышленности и кадровая политика

Новый генеральный директор компании Милан Неделькович (Милан Неделджковик), обращаясь к сотрудникам, подчеркнул, что условия труда в автомобильной промышленности в настоящее время кардинально изменились. Данная проблема не ограничивается только BMW, она также затрагивает и другие крупные немецкие автоконцерны. В частности, Volkswagen рассматривает масштабные сокращения, а Mercedes пересматривает свою бизнес-структуру. Кроме того, Porsche планирует сократить почти 20 процентов своего персонала к 2035 году.

Ожесточенная конкуренция на автомобильном рынке и экономическое давление заставляют ведущие бренды оптимизировать расходы и коренным образом обновлять технологические процессы. Решения, принятые BMW, объясняются именно необходимостью адаптироваться к новым реалиям на глобальном автомобильном рынке.

Стратегическое сотрудничество с Qualcomm

Согласно новому соглашению, платформы Snapdragon Дигитал Чассис будут применяться не только для «цифрового кокпита», но и для систем автоматизированного управления. Обычно в автопромышленности подобные важные направления обслуживались различными поставщиками. Однако BMW впервые в своей истории решила передать обе ключевые вычислительные системы одному разработчику.

Эти передовые технологические решения будут внедряться в основном на автомобилях нового поколения Неуе Классе. При этом технология Snapdragon Риде Пилот уже нашла практическое применение в электромоделях BMW iX3 с функцией беспилотного движения.

Таким образом, в то время как BMW сокращает свои инженерные подразделения, она значительно увеличивает зависимость от внешнего поставщика полупроводников. По мнению специалистов, такой подход свидетельствует о том, что в будущем автомобилестроения программное обеспечение и искусственный интеллект будут играть решающую роль.