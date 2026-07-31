Безжалостная «Бавария»: В предсезонном матче сравняла соперника с землей (15:0)

Мюнхенская «Бавария» продолжает подготовку к новому сезону настоящим шоу голов. В очередном товарищеском матче мюнхенцы вышли на поле против представителя низшей лиги «Роттах-Эгерн» и отправили в ворота соперника 15 безответных голов.

В этой статье мы расскажем вам об исторической победе «Баварии», героях, оформивших дубли, и удивительной статистике между этими двумя командами.

Шоу голов и авторы дублей

Сразу три футболиста в составе хозяев оформили дубль. Арийон Ибрагимович, Арминдо Зиб и Фелипе Чавес огорчили вратаря соперника по два раза.

Бавария – Роттах-Эгерн 15:0

Голы: Павич (8'), Ибрагимович (9', 45+2'), Чавес (10', 13'), Кардосо (45+3', 50'), Зиб (51', 59'), Палинья (57'), Ндиайе (67'), Ассомо (67'), Павлович (86'), Киммих (88'), Нурай (90+3').

Эта победа показала, что тренировочный процесс «Баварии» под руководством нового главного тренера Венсана Компани идет на высшем уровне.

Историческая статистика: 5 матчей, 99 голов!

Это далеко не первый столь разгромный счет между «Баварией» и «Роттах-Эгерном». Мюнхенский клуб имеет своеобразную традицию «беспощадности» к этой любительской команде. В проведённых до сегодняшнего дня 5 очных матчах «Бавария» сумела поразить ворота соперника в общей сложности 99 раз! То есть, мюнхенцы забивают в каждой игре в среднем около 20 голов! Счет 15:0 на этот раз стал очередным логичным продолжением той исторической «традиции».

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Как вы думаете, повлияют ли такие крупные победы «Баварии» на успех команды в сезоне? Оставьте свое мнение в комментариях!