Флорида перенаправляет средства, выделенные на электромобили, на летающие такси

Власти американского штата Флорида планируют перенаправить около 200 миллионов долларов федеральных средств, предназначенных для строительства зарядных станций для электромобилей, на создание сети электрических летающих такси. Согласно информации, опубликованной изданием Миами Хералд, это решение может стать новым поворотным моментом в развитии транспортной инфраструктуры штата, однако оно вызывает бурные обсуждения среди общественности и специалистов. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

По объяснению официальных лиц штата, хотя Флорида является одним из лидеров в США по количеству электромобилей, число зарядных точек по отношению к машинам ниже общенационального показателя. Тем не менее, местная администрация оставила часть средств федеральной программы неосвоенными, объяснив это тем, что частные компании выполнили работы по развитию сети в достаточной мере.

Новое направление инфраструктурных средств

В соответствии с программой Натионал Электрик Вехикле Инфраструктуре в рамках закона Бипартисан Инфраструктуре Лав в США Флорида выиграла около 200 миллионов долларов. Теперь Департамент транспорта Флориды планирует потратить эти средства не на наземный транспорт, а на строительство 32 площадок и зарядных станций, предназначенных для электрических аппаратов вертикального взлета и посадки, то есть еВТОЛ.

В настоящее время рынок электрических летающих такси находится еще на стадии развития. Хотя многие стартапы стремятся создать воздушные суда, готовые к серийному производству, некоторые из них также фокусируют свое внимание на приложениях в оборонной сфере. Тем не менее, власти Флориды надеются, что эти небольшие летательные аппараты, обычно вмещающие 4-5 пассажиров, помогут снизить тяжелые заторы на дорогах штата.

Опыт штатов и планы на будущее

Согласно обновленным директивам администрации США, штатам, полностью сформировавшим коридоры для электромобилей, разрешается перераспределять средства на строительство зарядной инфраструктуры для дорог общего пользования в других общественных местах. Такие штаты, как Нью-Йорк и Северная Каролина, воспользовались этой возможностью для установки зарядных станций в общественных местах для жителей, не имеющих собственного жилья с гаражом.

Как сообщает Миами Хералд, план Флориды предусматривает размещение посадочных площадок и станций для воздушных такси на территории полей для гольфа, элитных жилых комплексов и аэропортов. Хотя ожидается, что этот шаг в будущем коренным образом изменит транспортную систему, перевод средств, выделенных на наземные электромобили, в другую сферу оценивается специалистами неоднозначно.