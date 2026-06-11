Смартфон Трампа оказался клоном модели ХТК У24 Pro

Специалисты иФиксит в сотрудничестве с НБК провели детальный анализ смартфона Трамп Т1 и выяснили, что устройство является практически точной копией модели ХТК У24 Pro. В ходе исследования оба смартфона прошли компьютерную томографию и были полностью разобраны. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

В ходе эксперимента экспертам удалось установить материнскую плату от ХТК У24 Pro в корпус Трамп Т1, в результате чего получилось полностью рабочее устройство. Внутренняя конструкция практически идентична, различия ограничиваются лишь некоторыми элементами внешнего дизайна.

В модели Трамп Т1 немного изменено расположение вспышки, переработана решетка динамика, а чипы памяти взяты от другого поставщика. В частности, в Трамп Т1 используются компоненты Микрон, а в ХТК У24 Pro — СК Хйникс. Самое большое различие заключается в емкости аккумулятора: 5000 mAh у Трамп Т1 против 4600 mAh у ХТК У24 Pro.

Ранее компания ХТК заявляла, что не производит смартфоны для других брендов, однако не предоставила информацию о происхождении модели У24 Pro. Как пишет издание The Verge, Трамп Т1 производится в Китае. Представители Трамп Мобиле заявили, что комплектующие пока поставляются из «дружественных стран», а статус «сделано в США» является целью на будущее.

Хотя с момента официальной презентации Трамп Т1 прошел почти год, он по-прежнему остается практически недоступным для обычных покупателей. На данный момент смартфон получили лишь некоторые журналисты и блогеры, а подтвержденной информации о массовых поставках нет.