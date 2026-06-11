Coinbase представила АИ-агента для торговли и покупки аналитики

В то время как трафик АИ-агентов в интернете превышает человеческий, платформа Coinbase запустила нового агента, способного самостоятельно торговать от имени пользователей и оплачивать платные исследования. Эта новость появилась через несколько дней после того, как Robinhood представила аналогичный инструмент. Пользователи могут интегрировать агента в свои основные аккаунты или протестировать его в отдельной безопасной среде (сандбокс). Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

По данным Coinbase, новый агент анализирует рынок, используя инструменты Coinbase Адванкед, включая графики ТрадингВиев. Пользователи могут поручить агенту ребалансировку портфеля, следование определенной инвестиционной стратегии или разовую консультацию по торговле криптовалютой. В настоящее время агент работает на рынках крипто-спот и деривативов, в будущем планируется добавление акций и рынков предсказаний.

Данный агент использует открытый платежный протокол кс402, разработанный в сотрудничестве с AWS, Anthropic, Circle и Near. Этот стандарт позволяет агенту оплачивать платные исследовательские данные и вычислительные мощности без необходимости входа в систему или подписки. Coinbase также сообщила, что в ближайшее время введет специальные ограничения на максимальный объем торгов и сервисы, к которым агент может иметь доступ.

По словам Линкольна Мурра, руководителя отдела АИ-продуктов компании, цель проекта Coinbase фор Агентс — создание агентов, способных совершать транзакции. Новый инструмент также может работать через МКП-сервер на таких платформах, как ChatGPT и Claude. В то же время такие гиганты, как Visa и OpenAI, также работают над агентскими платежами, что побуждает глобальных финансовых регуляторов (ФСБ) усиливать меры безопасности.