Мини-вентиляторы для жарких дней: сравнительный анализ дешевых и дорогих моделей

В то время как знойные дни летнего сезона усиливаются, карманные или переносные мини-вентиляторы становятся неотъемлемой частью повседневной жизни. Согласно данным иксбт.ком, за последние годы спрос на данные устройства резко возрос, и на рынке появились как простые устройства за 10 долларов, так и продвинутые гаджеты премиальных брендов стоимостью от 100 до 150 долларов. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Хотя дешевые мини-вентиляторы стоимостью 10-15 долларов, приобретаемые через обычные интернет-магазины или социальные сети, стали постоянными спутниками летних сумок, такие известные премиальные бренды, как Шарк и Dyson, также вышли на этот рынок. Специалисты отмечают, что дорогие устройства действительно превосходят дешевые альтернативы, а выбор зависит от бюджета и потребностей пользователя.

Модель Dyson ХушДжет и ее возможности

Компания Dyson, известная производством пылесосов, очистителей воздуха и фенов, представила Dyson ХушДжет, выделяющийся как сверхмощный мини-вентилятор . Это устройство высотой около 7 дюймов является самым высоким и тяжелым среди всех протестированных устройств. Хотя оно помещается в большинство сумок, оно не подходит для ношения в кармане.

В комплект ХушДжет входят дорожная сумка, подставка для размещения на столе, ремешок (ланярд) и кабель для зарядки USB-C. Устройство имеет пять различных режимов мощности и на самом высоком режиме обеспечивает достаточно мощный воздушный поток, однако это сопровождается некоторым шумом. На более низких режимах оно работает значительно тише.

Функциональность Шарк ЧиллПилл

Шарк ЧиллПилл, являющийся самым дорогим устройством по цене, объединяет в себе несколько функций. ЧиллПилл поставляется с тремя насадками: сам вентилятор, распылитель воды (мистер) и специальная холодная пластина для охлаждения путем прикосновения к запястью или области висков.

Это устройство с двухцилиндровым дизайном имеет ширину в два раза больше, чем у других вариантов. Его очень удобно использовать на мероприятиях под открытым небом, например, во время спортивных соревнований, а функция распыления воды создает дополнительный комфорт в сильную жару.

В целом, при выборе мини-вентилятора пользователю следует обратить внимание на свой бюджет, размер устройства и условия его использования. Все рассмотренные модели имеют свои преимущества и являются важными помощниками в обеспечении прохлады в жаркие дни.