Специальные приложения, помогающие победить привычку думскроллинга на смартфоне

Думскроллинг — бесконечное прокручивание негативных новостей в социальных сетях, с которым сегодня сталкиваются миллионы людей, — не только ворует время, но и наносит серьезный ущерб физическому состоянию. По данным иксбт.ком, часы сидения на диване за просмотром ленты портят осанку, вызывают напряжение глаз и в конечном итоге ухудшают психическое состояние человека. Для решения этой проблемы и снижения цифровой зависимости специалисты рекомендуют специальные программы, которые побуждают пользователя к действию и ограничивают доступ к социальным сетям. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Для тех, кто хочет соблюдать цифровую гигиену и сократить экранное время, на рынке появился ряд эффективных инструментов. Эти приложения заставляют пользователя проявлять определенную физическую активность или выходить на улицу для активных движений, и только после этого открывают доступ к развлекательному контенту. Возможность с помощью современных технологий заменить вредные привычки полезными действиями сегодня приобретает как никогда актуальное значение.

Снятие ограничений в обмен на активность

Популярное сегодня среди пользователей приложение Дигитал Каррот блокирует отвлекающие программы, веб-сайты и игры до тех пор, пока пользователь не достигнет своих целей в области ежедневного фитнеса, продуктивности или экранного времени. Программа интегрируется с носимыми гаджетами вроде Apple Watch и позволяет устанавливать личные цели, например — проходить 6 000 шагов в день. Ее функции на базе ГПС и времени помогают не открывать приложения до тех пор, пока не будет завершена 60-минутная тренировка в определенном месте, в том числе в спортивном зале. Эта программа доступна на iPhone, Android, а также в операционных системах macOS, Windows и Линукс.

Еще одним интересным инструментом, направленным на поддержание цифрового баланса, является приложение МеБеМе. Вместо того чтобы строго блокировать доступ к памяти телефона, оно отправляет пользователю уведомления для выполнения различных задач. Среди них — выполнение упражнений бёрпи, общение с другими людьми или трехминутная интенсивная разминка. Хотя программа не специализируется исключительно на физической активности, в ее категории "Бодй" (Тело) есть специальные упражнения для спортсменов, танцоров, велосипедистов и бегунов, и пока оно предоставляется бесплатно для устройств iOS.

Контроль через шаги и упражнения

Приложение СтепБлок предлагает еще более строгий механизм сокращения времени перед экраном. Эта программа блокирует доступ к другим приложениям до тех пор, пока пользователь не пройдет заданное им количество шагов. Также возможности приложения можно связать с выполнением физических упражнений в течение определенного времени, таких как отжимания (пуш-уп), планка или приседания (скуатс).

Установка целей по шагам и подключение фитнес-трекеров через Дигитал Каррот

Выполнение коротких физических задач и упражнений с помощью МеБеМе

Разблокировка приложений в обмен на определенное количество шагов через СтепБлок

По мнению специалистов, такие технологические решения могут стать важным помощником для современных людей в избавлении от последствий зависимости от смартфонов, возвращении к здоровому образу жизни и повышении физической активности в повседневной жизни.