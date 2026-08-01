Милан планирует вернуть Браима Диаса и может продать Рафаэла Леау

Итальянский клуб Милан серьезно рассматривает вариант возвращения своего бывшего футболиста Браима Диаса на Сан-Сиро с целью усиления состава и решения проблем в линии атаки. Согласно информации изданий Калкиомеркато и Корриере делла Сера, команда выбрала именно этого марокканского футболиста в качестве главного кандидата на позицию атакующего полузащитника. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Россонери изначально хотели подписать Константинос Каретсас, однако данный трансфер не состоялся, и игрок за 33 миллиона евро перешел в Боруссию Дортмунд. После этого руководство Милана обратило внимание на другие альтернативные варианты. Хотя в текущее трансферное окно также рассматривались кандидатуры Итана Нванери и Матиаса Суле, Браим Диас стал главным приоритетным приоритетом.

Значение Браима Диаса для Милана

Браим Диас в ходе своей прежней карьеры провел в составе Милана 124 матча, забив 18 голов и отдав 15 результативных передач. Также в 2022 году он вместе с командой завоевал скудетто. Специалисты отмечают, что быстрая адаптация игрока к чемпионату Италии и хорошее знание клубной системы делают его возвращение идеальным решением.

По имеющимся данным, действующий контракт футболиста с Реал Мадрид рассчитан до 2027 года. Ранее интерес к марокканскому плеймейкеру проявлял и Ювентус, однако позже предпочел сосредоточиться на представителе Байер Леверкузен Кериме Алайбеговиче. Руководству Милана для завершения трансфера потребуется провести оперативные переговоры с мадридским клубом.

Ситуация вокруг трансфера Рафаэла Леау

Изменения в клубе и основное внимание направлены на будущее лидера атакующей линии команды Рафаэла Леау. Португальский нападающий выразил готовность начать новые вызовы после семи лет карьеры в Милане. Изначально футболист хотел перейти в команды Английской Премьер-лиги или Ла Лиги, но из-за отсутствия конкретных предложений из этих чемпионатов рассматривает вариант с отъездом в Турцию.

В настоящее время Галатасарай является главным претендентом на приобретение футболиста и гарантирует участие в общем этапе Лиги чемпионов. Леау положительно отреагировал на это предложение, однако требует двузначную миллионную годовую зарплату. Милан же намерен продать игрока исключительно посредством прямого трансфера.

В настоящее время Милан и Галатасарай находятся на определенном расстоянии в вопросах достижения взаимопонимания по стоимости игрока и его высоким зарплатным требованиям. Ожидается, что в оставшийся период трансферного окна стороны продолжат переговоры для согласования всех деталей.