Ханси Флик выразил сожаление по поводу ухода Маркуса Рэшфорда
Судьба Маркуса Рэшфорда, выступавшего на правах аренды на стадионе Камп Ноу, решена. Главный тренер Барселоны Ханси Флик открыто признал, что клуб отказался от постоянного выкупа нападающего сборной Англии и что в будущем команде будет не хватать этого футболиста. Об этом сообщает Goal.com сообщает .
Как передает Манчестер Эвенинг Невс, каталонцы решили не активировать пункт о выкупе 28-летнего вингера за 26 миллионов фунтов стерлингов. Вместо этого Блауграна подписала игрока Ньюкасла Энтони Гордона примерно за 70 миллионов фунтов с целью усиления своей линии атаки.
Теплые слова Флика об игрокеХанси Флик прокомментировал это решение в пятницу вечером на пресс-конференции после товарищеского матча против Бирмингем Сити. Немецкий специалист не скрывал, что высоко ценит мастерство и человеческие качества английского футболиста.
«Я очень ценю работу с Маркусом», — сказал Флик. «Иногда с арендованными игроками все складывается непредсказуемо. Я понимаю, что наша финансовая и кадровая ситуация не позволяет сделать это простым. Но он фантастический игрок и отличный человек. Думаю, команда будет скучать по нему, я тоже буду скучать, но такова жизнь, и мы должны это принять».
Итоги сезона и прощаниеВ минувшем сезоне Маркус Рэшфорд провел за Барселону 49 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 11 результативных передач. Он стал одной из ключевых фигур в линии атаки каталонцев.
После того как стало ясно, что сотрудничество с клубом не продолжение, нападающий в четверг официально поблагодарил команду и ее болельщиков через свою страницу в Instagram.
«Я хочу поблагодарить всех в клубе за то, что сделали мое время здесь позитивным и запоминающимся опытом», — написал Рэшфорд. «Я наслаждался каждым моментом и увожу с собой множество особых воспоминаний. Желаю клубу и всем болельщикам удачи в предстоящем сезоне. Виска ел Барка!»
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