В США предложили резко упростить порядок космического лицензирования

·34·Технологии
В США предложили резко упростить порядок космического лицензирования

Министерство транспорта США предложило освободить процесс лицензирования коммерческих космических полетов, возврата аппаратов на Землю и строительства космодромов от требований 13 федеральных законов, включая Закон о национальной экологической политике (НЭПА). По данным иксбт.ком, ведомство подчеркнуло, что данные процедуры больше не являются необходимыми для обеспечения общественной безопасности, защиты имущества и национальных интересов страны, а их отмена значительно ускорит процесс выдачи лицензий. Об этом сообщает сообщает Иксбт.ком.

Данная инициатива основана на указе президента США, подписанном в августе 2025 года и направленном на сокращение административных барьеров на пути коммерческой космонавтики. Минтранс также опирался на решение Верховного суда США 2025 года, которое ограничило применение правил НЭПА только непосредственными последствиями рассматриваемого проекта. Проект документа был опубликован 30 июля, впереди предстоит 30-дневное общественное обсуждение.

Общественное обсуждение и реакция отрасли

После обсуждений Федеральное управление гражданской авиации США (ФАА) рассмотрит все поступившие возражения и предложения, после чего примет финальную версию документа. Представители космической индустрии с энтузиазмом поддержали эту инициативу. По их мнению, экологические оценки и подготовка специальных отчетов зачастую требуют много времени и средств, однако на практике это никогда не становится причиной отклонения проектов.

Ассоциация Коммеркиал Спаке Федератион заявила, что ожидаемые изменения ускорят процесс лицензирования и позволят увеличить количество коммерческих полетов в соответствии с растущим спросом. В то же время экологические организации выступили с резкой критикой этой инициативы.

Обеспокоенность экологических организаций

Специалисты отмечают, что предлагается ослабить воздействие не только НЭПА, но и Закона об исчезающих видах, законов о чистой воде и чистом воздухе. Например, организация Кентер фор Биологикал Диверситй ведет судебные споры по поводу обмена землей рядом с космодромом SpaceX Starbase в Техасе.

Представители этой организации предупреждают, что отмена экологических требований может серьезно ослабить возможности защиты природных зон в процессе развития коммерческой космической инфраструктуры.

СШАКосмосЛицензированиеSpaceXЭкология
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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