Представлен Мото Г Max с камерой 200 Мп и защитой ИП69

·2·Технологии
Представлен Мото Г Max с камерой 200 Мп и защитой ИП69

Компания Моторола официально представила в Бразилии свой новый смартфон Мото Г Max. Устройство оснащено 6,8-дюймовым АМОЛЭД-дисплеем с разрешением 1,5К, частотой обновления 120 Hz и максимальной яркостью 5000 нит. Экран защищен стеклом Горилла Гласс 7и. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Аппаратная часть смартфона основана на чипсете MediaTek Dimensity 6400. Что касается памяти, устройство оснащено 8 GB оперативной и 256 GB встроенной памяти. Корпус Мото Г Max имеет толщину всего 7,38 мм, а вес составляет 183 грамма.

Что касается возможностей камеры, основной блок состоит из датчиков с разрешением 200 Мп и 8 Мп. Для любителей селфи предусмотрена фронтальная камера на 32 мегапикселя. Устройство оснащено аккумулятором емкостью 5200 mAh и поддерживает технологию зарядки 33 В.

Мото Г Max защищен от пыли и воды по стандарту ИП69. Он также оснащен стереодинамиками с технологией Долбй Атмос, подэкранным сканером отпечатков пальцев и операционной системой Android 16. На бразильском рынке новая модель поступила в продажу по цене около 490 долларов.

MotorolaMoto G MaxСмартфонAndroid 16Технологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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