SpaceX привлекает 2,2 миллиарда долларов от японских инвесторов

·3·Технологии
SpaceX привлекает 2,2 миллиарда долларов от японских инвесторов

Компания SpaceX Илона Маска планирует привлечь 2,185 миллиарда долларов (около 347 миллиардов иен) от японских инвесторов в рамках IPO на бирже Nasdaq. Согласно регистрационным документам компании, на японском рынке будет предложено 16 296 296 акций. Это составляет около 3% от общего объема размещения в 555 555 555 акций. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Объем средств, ожидаемых от японских инвесторов, почти равен крупному дебюту оператора Токё Метро на Токийской фондовой бирже в 2024 году. Тогда оператор метро привлек около 348 миллиардов иен. В этом процессе SpaceX использует специальный механизм, позволяющий иностранным компаниям предлагать свои акции местным инвесторам без прохождения листинга на японских биржах.

Эта схема позволяет жителям Японии участвовать в процессах IPO быстрорастущих зарубежных технологических гигантов, не покидая национальный рынок капитала. Процесс приема заявок от частных и институциональных инвесторов был организован крупными брокерскими компаниями, такими как Мизухо Секуритиес, Ракутен Секуритиес и SBI Секуритиес.

Данная сделка важна для финансового рынка Японии не только своим масштабом, но и тем, что она представляет новый формат участия в международных IPO. Этот шаг не только демонстрирует высокий интерес к SpaceX, но и расширяет возможности местных инвесторов для доступа к акциям самой известной частной космической компании в мире.

SpaceXIPONasdaqЯпонияИнвестиции
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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