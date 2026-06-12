SpaceX привлекает 2,2 миллиарда долларов от японских инвесторов

Компания SpaceX Илона Маска планирует привлечь 2,185 миллиарда долларов (около 347 миллиардов иен) от японских инвесторов в рамках IPO на бирже Nasdaq. Согласно регистрационным документам компании, на японском рынке будет предложено 16 296 296 акций. Это составляет около 3% от общего объема размещения в 555 555 555 акций. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Объем средств, ожидаемых от японских инвесторов, почти равен крупному дебюту оператора Токё Метро на Токийской фондовой бирже в 2024 году. Тогда оператор метро привлек около 348 миллиардов иен. В этом процессе SpaceX использует специальный механизм, позволяющий иностранным компаниям предлагать свои акции местным инвесторам без прохождения листинга на японских биржах.

Эта схема позволяет жителям Японии участвовать в процессах IPO быстрорастущих зарубежных технологических гигантов, не покидая национальный рынок капитала. Процесс приема заявок от частных и институциональных инвесторов был организован крупными брокерскими компаниями, такими как Мизухо Секуритиес, Ракутен Секуритиес и SBI Секуритиес.

Данная сделка важна для финансового рынка Японии не только своим масштабом, но и тем, что она представляет новый формат участия в международных IPO. Этот шаг не только демонстрирует высокий интерес к SpaceX, но и расширяет возможности местных инвесторов для доступа к акциям самой известной частной космической компании в мире.