В Китае запретили ГаН-чипы компании Инфинеон

·0·Технологии
В Китае запретили ГаН-чипы компании Инфинеон

Верховный народный суд Китая оставил в силе решение промежуточного суда города Сучжоу. Согласно ему, компании Инфинеон Течнологиес официально запрещено продавать, импортировать и рекламировать продукцию на основе нитрида галлия (ГаН) на территории Китая. Апелляционная жалоба компании была отклонена, и ранее вынесенное судебное решение вступило в полную силу. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Данный спор был инициирован китайской компанией Инноскиенке, которая обвинила бренд Инфинеон в нарушении патентов, касающихся полупроводников ГаН. В мае 2024 года суд Сучжоу признал факт нарушения и обязал компанию выплатить компенсацию в размере 10 миллионов юаней. Несмотря на то, что немецкий гигант подал апелляцию на это решение, в конечном итоге он потерпел неудачу.

В настоящее время между сторонами продолжаются международные патентные споры в Германии и США. В июне 2024 года Инфинеон подала иск против Инноскиенке в суд Мюнхена, добившись временного запрета на продажу спорной продукции в Германии. Однако поражение на китайском рынке, как ожидается, станет серьезным ударом для компании.

Нитрид галлия (ГаН) является основным материалом для полупроводников третьего поколения и широко используется в таких областях, как устройства быстрой зарядки, серверные блоки питания и электромобили. По мнению экспертов, данное судебное решение изменит конкурентную среду на внутреннем рынке Китая и будет способствовать значительному увеличению доли компании Инноскиенке.

InfineonInnoscienceGaNПолупроводникиКитай
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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