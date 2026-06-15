Связь с космосом ускорится: создаются спутники Луч-5ВМ

·4·Технологии
Связь с космосом ускорится: создаются спутники Луч-5ВМ

Система ретрансляции «Луч», являющаяся одной из основных инфраструктур обеспечения космической деятельности России, переходит на новый этап. Компания «Решетнёв» приступила к созданию второго и третьего спутников модернизированной серии «Луч-5ВМ» с целью дальнейшего совершенствования системы. Об этом сообщила государственная корпорация «Роскосмос». Об этом Иксбт.ком сообщает в новости.

Данный проект призван коренным образом улучшить качество космической связи. Основным техническим преимуществом новых аппаратов стало значительное увеличение пропускной способности бортового ретрансляционного комплекса. Это позволит увеличить объем данных, передаваемых с орбиты на Землю и в обратном направлении, а также повысить общую эффективность системы.

Технические возможности и задачи

Система «Луч» в основном служит для установления связи и обмена данными в режиме реального времени с низкоорбитальными космическими аппаратами. Как пишет издание иксбт.ком, модернизированные аппараты будут выполнять не только задачи оперативной связи, но и сложные научные и метеорологические задачи. В частности, на систему возложена функция приема данных со спутников «Росгидромета» и их передача в центры обработки.

Кроме того, аппараты «Луч-5ВМ» имеют жизненно важное значение в чрезвычайных ситуациях. Система также выполняет функцию приема сигналов аварийных радиомаяков из космоса, что служит ключевым звеном в обеспечении оперативности поисково-спасательных работ.

В контексте Узбекистана и региона развитие таких технологий расширяет возможности международного сотрудничества в исследовании космоса и повышает точность прогнозов погоды. Поскольку обмен метеорологическими данными осуществляется на глобальном уровне, современные ретрансляторы ускоряют этот процесс.

В настоящее время специалисты «Решетнёва» работают над технической документацией и комплектующими деталями проекта. В будущем вывод этих спутников на орбиту еще больше стабилизирует независимую систему космической связи России и предотвратит перебои в передаче данных.

RoskosmosLuch-5VMКосмосТехнологииСпутник
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Революция в нефтяной промышленности: в России разработана технология непрерывного буренияРеволюция в нефтяной промышленности: в России разработана технология непрерывного буренияСегодня, 16:56Ulefone РугОне Ксевер 8: представлена возможность замены аккумулятора без выключенияUlefone РугОне Ксевер 8: представлена возможность замены аккумулятора без выключенияСегодня, 16:24Бренд Amazfit представил свои новые флагманские часы — модель Читах 2 ProБренд Amazfit представил свои новые флагманские часы — модель Читах 2 ProСегодня, 15:58Ростех внедряет технологии искусственного интеллекта в антидроновые системыРостех внедряет технологии искусственного интеллекта в антидроновые системыСегодня, 15:50Эксперты по кибербезопасности выступили против запрета правительства США на модели AnthropicЭксперты по кибербезопасности выступили против запрета правительства США на модели AnthropicСегодня, 15:29Рынок портативных игровых консолей растет: AliExpress назвал самые популярные моделиРынок портативных игровых консолей растет: AliExpress назвал самые популярные моделиСегодня, 15:28
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Ученые создали солнечные элементы в 10 тысяч раз тоньше человеческого волоса
Ученые создали солнечные элементы в 10 тысяч раз тоньше человеческого волоса
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Смарт Эдитион: с камерой 200 Мп и аккумулятором 8600 мАч
Honor 600 Смарт Эдитион: с камерой 200 Мп и аккумулятором 8600 мАч
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
Обнаружены микробы, создающие строительные материалы из марсианского грунта
Обнаружены микробы, создающие строительные материалы из марсианского грунта
Смартфон Xiaomi Air отменен: камера 200 Мп и ультратонкий корпус
Смартфон Xiaomi Air отменен: камера 200 Мп и ультратонкий корпус