Связь с космосом ускорится: создаются спутники Луч-5ВМ

Система ретрансляции «Луч», являющаяся одной из основных инфраструктур обеспечения космической деятельности России, переходит на новый этап. Компания «Решетнёв» приступила к созданию второго и третьего спутников модернизированной серии «Луч-5ВМ» с целью дальнейшего совершенствования системы. Об этом сообщила государственная корпорация «Роскосмос». Об этом Иксбт.ком сообщает в новости.

Данный проект призван коренным образом улучшить качество космической связи. Основным техническим преимуществом новых аппаратов стало значительное увеличение пропускной способности бортового ретрансляционного комплекса. Это позволит увеличить объем данных, передаваемых с орбиты на Землю и в обратном направлении, а также повысить общую эффективность системы.

Технические возможности и задачи

Система «Луч» в основном служит для установления связи и обмена данными в режиме реального времени с низкоорбитальными космическими аппаратами. Как пишет издание иксбт.ком, модернизированные аппараты будут выполнять не только задачи оперативной связи, но и сложные научные и метеорологические задачи. В частности, на систему возложена функция приема данных со спутников «Росгидромета» и их передача в центры обработки.

Кроме того, аппараты «Луч-5ВМ» имеют жизненно важное значение в чрезвычайных ситуациях. Система также выполняет функцию приема сигналов аварийных радиомаяков из космоса, что служит ключевым звеном в обеспечении оперативности поисково-спасательных работ.

В контексте Узбекистана и региона развитие таких технологий расширяет возможности международного сотрудничества в исследовании космоса и повышает точность прогнозов погоды. Поскольку обмен метеорологическими данными осуществляется на глобальном уровне, современные ретрансляторы ускоряют этот процесс.

В настоящее время специалисты «Решетнёва» работают над технической документацией и комплектующими деталями проекта. В будущем вывод этих спутников на орбиту еще больше стабилизирует независимую систему космической связи России и предотвратит перебои в передаче данных.