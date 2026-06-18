SpaceX готова к новому полету: на площадке Starship протестировали систему водяного охлаждения

·18·Технологии
SpaceX готова к новому полету: на площадке Starship протестировали систему водяного охлаждения

Компания SpaceX, основанная Илоном Маском, завершила очередной важный этап в развитии своего самого мощного проекта — ракеты Starship. На стартовой площадке Пад 2 космодрома Starbase в штате Техас успешно протестировали систему подачи воды, предназначенную для теплоотвода и гашения давления пламени. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Согласно трансляции НАСАСпакефлигхт, в ходе испытаний из основания стартового стола под высоким давлением вырывались мощные потоки воды. Эта система служит для снижения экстремальных температур и смягчения ударных волн, возникающих при запуске двигателей ракеты. Потоки воды, сталкиваясь с пламенем двигателей Raptor, создают плотные облака пара, защищая инфраструктуру от расплавления.

По словам специалистов, это четвертая подобная проверка, проведенная после 12-го полета Starship. Стабильная работа системы имеет решающее значение для обеспечения безопасности будущих миссий, так как Starship, являясь крупнейшей ракетой в мире, оказывает беспрецедентное давление на стартовую площадку своими десятками двигателей.

Будущие планы и перспективы орбитальных полетов

По данным президента и операционного директора SpaceX Гвинн Шотвелл, сценарий следующего 12-го полета во многом повторит опыт Флигхт 12. Однако инженеры компании улучшают технические показатели с каждой попыткой. Самая интересная новость заключается в том, что 14-й полет может стать первым полноценным орбитальным полетом в истории Starship.

В настоящее время SpaceX ведет активную работу не только в Техасе, но и на мысе Канаверал во Флориде. Там начался процесс установки башни Мечазилла, обладающей способностью «ловить» огромные ракеты в воздухе. Эта технология выведет эффективность повторного использования первой ступени ракеты на новый уровень.

Данные испытания являются частью глобальной стратегии SpaceX по полетам на Марс и освоению Луны. Успех проекта Starship может значительно снизить стоимость выхода в космос не только для частной космонавтики, но и для всего человечества. Сейчас инженеры проводят финальную настройку всех систем.

SpaceXStarshipИлон МаскТехнологииКосмос
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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