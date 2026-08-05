Кристиан Киву высказался о ничьей в миланском дерби и физическом состоянии команды

·47·Спорт
Кристиан Киву высказался о ничьей в миланском дерби и физическом состоянии команды

В принципиальном дерби, состоявшемся в австралийском Перте, «Интер» и «Милан» сыграли вничью со счётом 1:1. После этого товарищеского матча главный тренер «нерадзурри» Кристиан Киву поделился мнением об игре команды, допущенных ошибках и главных целях в рамках предсезонной подготовки. Об этом Goal.com сообщает .

Как сообщает издание фкинтер1908.it, специалист особо подчеркнул, что улучшение физического состояния важнее результата матча. По его словам, в последние дни команда очень усердно работает на тренировках, а постепенное восстановление физической формы футболистов остаётся приоритетной задачей.

Трудности в начале игры и давление соперника

В дебюте встречи было заметно, что команда испытывала некоторые трудности с распределением пространства на поле и допускала ошибки в передачах. По мнению Кристиана Киву, в первые минуты игроки действовали поспешно, что было вызвано активным прессингом соперника.

&лдкуо;В начале матча нам было трудно находить свободные зоны, мы часто ошибались при выходе из обороны и передачах, однако причиной этого также стали высокий класс и прессинг соперника&рдкуо;, &мдаш; отметил тренер, анализируя встречу.

Положительные изменения во втором тайме

Со временем «Интер» внёс коррективы в игру и начал брать ситуацию на поле под свой контроль. Футболисты нашли способы выходить из-под давления соперника и достаточно хорошо провели последующую часть встречи.

Тренер выразил удовлетворение тем, что некоторые игроки провели на поле достаточно минут и смогли проявить себя, несмотря на то что их физическая форма пока далека от идеальной. Он отметил, что благодаря трудолюбию футболистов уже видны положительные изменения.

Основное внимание уделено физической подготовке

На данном этапе главной заботой тренерского штаба являются здоровье игроков и улучшение их физической формы. В то же время команда работает над добавлением новых элементов, сохраняя верность игровым принципам, сформированным в предыдущие годы.

По словам Киву, результаты пока отходят на второй план, поскольку главная задача заключается в том, чтобы вернуть ногам выносливость и скорость, необходимые для стабильной игры на протяжении сезона.

ИнтерМиланКристиан КивуСерия AФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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