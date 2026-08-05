Ян Гарри перед боем с Махачевым: «Онлайн-ненависть — фальшивая»

Иан Мачадо Гарри отреагировал на резкую критику в интернете накануне крупнейшего боя в своей карьере. По мнению ирландского спортсмена, ненависть в социальных сетях не отражает отношения в реальной жизни — при личных встречах он, напротив, видит любовь и уважение.

28-летний боец 15 августа выйдет в октагон против чемпиона UFC в полусреднем весе Ислама Махачева в главном поединке турнира UFC 330. Бой в Филадельфии станет для Гарри первой возможностью завоевать пояс UFC.

«Сказанное онлайн остаётся онлайн»

Гарри подчеркнул, что между обсуждениями в социальных сетях и отношением людей в реальной жизни существует огромная разница.

«Отношение к бойцам в интернете абсолютно искусственное. В мой адрес звучали ненавистные высказывания, но при личных встречах люди проявляют только любовь и уважение. Это шоу. Всё фальшиво».

Ирландский спортсмен заявил, что не воспринимает комментарии в интернете как реальность, влияющую на его личную жизнь.

«Я вообще не обращаю на это внимания. Любые слова, сказанные онлайн, остаются только онлайн».

Гарри и раньше отмечал, что отношение публики в интернете и в реальной жизни резко отличается. По его словам, несмотря на большое количество жёстких критиков в социальных сетях, личные встречи с фанатами почти всегда проходят позитивно.

Критика дошла и до его семьи

Онлайн-кампания против Гарри особенно обострилась в конце 2023 и начале 2024 года. В тот период критика была направлена не только на результаты спортсмена или его действия в октагоне, но и на его супругу Лейла и других членов семьи.

Позже боец признал, что этот период был тяжёлым для его семьи. Он заявил, что принимает критику в свой адрес как часть спорта, однако атаки на близких, не имеющих отношения к боям, — это уже совершенно другая граница.

Ситуация дошла до того, что Гарри был вынужден перевести некоторые свои страницы в социальных сетях в закрытый режим и временно отключить комментарии к публикациям в Instagram.

Теперь он заявляет, что воспринимает те события не как фактор, отвлекающий его, а как часть искусственного шума, создаваемого вокруг спортсмена.

Почему отношение к Гарри разделилось?

На протяжении своей карьеры в UFC Иан Гарри находился в центре внимания не только благодаря своим боям, но и из-за высокой самооценки и смелых заявлений.

Его резкие высказывания вызывают интерес у одних фанатов и негативную реакцию у других. Сам ирландский боец считает такую поляризацию неотъемлемой частью большого спорта и продвижения боёв.

Тем не менее Гарри неоднократно подчёркивал, что распространение непроверенной информации о его личной жизни или семье нельзя приравнивать к обычному «трэш-току» перед боем.

Теперь всё решится в октагоне

В официальном рейтинге UFC Гарри является первым номером среди претендентов в полусреднем весе. За профессиональную карьеру он провёл 18 боёв, одержав 17 побед и потерпев одно поражение.

Ислам Махачев является обладателем пояса в полусреднем весе и одним из наиболее высоко оцениваемых бойцов UFC вне зависимости от весовой категории. На его счету 28 побед, одно поражение и 16 побед подряд.

Поединок 15 августа станет первой защитой Махачевым титула чемпиона в полусреднем весе. Для Гарри же появится возможность оставить интернет-споры, критику и резкие заявления на втором плане благодаря одному результату.

В интернете каждый может написать своё мнение. В октагоне же нет раздела комментариев — там остаются только два бойца и их подготовка. Оставьте своё мнение в комментариях и поделитесь статьёй со спортивными болельщиками в Telegram или других социальных сетях!