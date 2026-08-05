Ян Гарри перед боем с Махачевым: «Онлайн-ненависть — фальшивая»

·62·Спорт
Ян Гарри перед боем с Махачевым: «Онлайн-ненависть — фальшивая»

Иан Мачадо Гарри отреагировал на резкую критику в интернете накануне крупнейшего боя в своей карьере. По мнению ирландского спортсмена, ненависть в социальных сетях не отражает отношения в реальной жизни — при личных встречах он, напротив, видит любовь и уважение.

28-летний боец 15 августа выйдет в октагон против чемпиона UFC в полусреднем весе Ислама Махачева в главном поединке турнира UFC 330. Бой в Филадельфии станет для Гарри первой возможностью завоевать пояс UFC.

«Сказанное онлайн остаётся онлайн»

Гарри подчеркнул, что между обсуждениями в социальных сетях и отношением людей в реальной жизни существует огромная разница.

«Отношение к бойцам в интернете абсолютно искусственное. В мой адрес звучали ненавистные высказывания, но при личных встречах люди проявляют только любовь и уважение. Это шоу. Всё фальшиво».

Ирландский спортсмен заявил, что не воспринимает комментарии в интернете как реальность, влияющую на его личную жизнь.

«Я вообще не обращаю на это внимания. Любые слова, сказанные онлайн, остаются только онлайн».

Гарри и раньше отмечал, что отношение публики в интернете и в реальной жизни резко отличается. По его словам, несмотря на большое количество жёстких критиков в социальных сетях, личные встречи с фанатами почти всегда проходят позитивно.

Критика дошла и до его семьи

Онлайн-кампания против Гарри особенно обострилась в конце 2023 и начале 2024 года. В тот период критика была направлена не только на результаты спортсмена или его действия в октагоне, но и на его супругу Лейла и других членов семьи.

Позже боец признал, что этот период был тяжёлым для его семьи. Он заявил, что принимает критику в свой адрес как часть спорта, однако атаки на близких, не имеющих отношения к боям, — это уже совершенно другая граница.

Ситуация дошла до того, что Гарри был вынужден перевести некоторые свои страницы в социальных сетях в закрытый режим и временно отключить комментарии к публикациям в Instagram.

Теперь он заявляет, что воспринимает те события не как фактор, отвлекающий его, а как часть искусственного шума, создаваемого вокруг спортсмена.

Почему отношение к Гарри разделилось?

На протяжении своей карьеры в UFC Иан Гарри находился в центре внимания не только благодаря своим боям, но и из-за высокой самооценки и смелых заявлений.

Его резкие высказывания вызывают интерес у одних фанатов и негативную реакцию у других. Сам ирландский боец считает такую поляризацию неотъемлемой частью большого спорта и продвижения боёв.

Тем не менее Гарри неоднократно подчёркивал, что распространение непроверенной информации о его личной жизни или семье нельзя приравнивать к обычному «трэш-току» перед боем.

Теперь всё решится в октагоне

В официальном рейтинге UFC Гарри является первым номером среди претендентов в полусреднем весе. За профессиональную карьеру он провёл 18 боёв, одержав 17 побед и потерпев одно поражение.

Ислам Махачев является обладателем пояса в полусреднем весе и одним из наиболее высоко оцениваемых бойцов UFC вне зависимости от весовой категории. На его счету 28 побед, одно поражение и 16 побед подряд.

Поединок 15 августа станет первой защитой Махачевым титула чемпиона в полусреднем весе. Для Гарри же появится возможность оставить интернет-споры, критику и резкие заявления на втором плане благодаря одному результату.

В интернете каждый может написать своё мнение. В октагоне же нет раздела комментариев — там остаются только два бойца и их подготовка. Оставьте своё мнение в комментариях и поделитесь статьёй со спортивными болельщиками в Telegram или других социальных сетях!

Иан Мачадо ГарриИслам МахачевUFCФиладельфия
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Лука Модрич объяснил, почему продлил контракт с «Миланом»Лука Модрич объяснил, почему продлил контракт с «Миланом»Сегодня, 10:50Криштиану Роналду показал свой многомиллионный гараж суперкаровКриштиану Роналду показал свой многомиллионный гараж суперкаровСегодня, 09:56Ноел Микаелян сделал неожиданный выбор: теперь его соперник — ОпетаяНоел Микаелян сделал неожиданный выбор: теперь его соперник — ОпетаяСегодня, 08:15Джозеф Паркер возвращается на ринг: новое решение по делу о кокаине...Джозеф Паркер возвращается на ринг: новое решение по делу о кокаине...Сегодня, 07:55Оливейра назвал главное преимущество Гарри в бою против МахачеваОливейра назвал главное преимущество Гарри в бою против МахачеваСегодня, 07:50Лионель Месси забил очередные голы за Интер МайамиЛионель Месси забил очередные голы за Интер МайамиСегодня, 06:52
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...
Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Узбекский защитник направляется в Бундеслигу: стала известна трансферная стоимость
Узбекский защитник направляется в Бундеслигу: стала известна трансферная стоимость
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Эрлинг Холанд вернулся из США со странным сувениром: звезда Манчестер Сити удивил фанатов
Эрлинг Холанд вернулся из США со странным сувениром: звезда Манчестер Сити удивил фанатов
Неожиданный ход «Сити»: Мареска выставляет на «рынок» 25 футболистов
Неожиданный ход «Сити»: Мареска выставляет на «рынок» 25 футболистов