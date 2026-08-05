Asus отменил заказ на GeForce RTX 5090 и повысил цену

На фоне сохраняющегося высокого спроса на флагманские видеокарты по всему миру на технологическом рынке произошёл ещё один неприятный инцидент. Пользователь форума Reddit с ником ИндепендентОк1031 сообщил, что компания Asus в одностороннем порядке отменила оформленный через официальный маркетплейс Nvidia заказ на видеокарту РОГ Астрал GeForce RTX 5090. Этот случай наглядно демонстрирует проблемы ценовой политики и цепочек поставок на рынке дорогостоящих компьютерных комплектующих. Об этом Иксбт.ком сообщает .

Как сообщает издание иксбт.ком, первоначально покупатель заказал эту высокопроизводительную видеокарту за 4429 долларов США, а с учётом налогов общая сумма составила 4607 долларов. Однако спустя некоторое время он получил уведомление об отмене покупки. По словам покупателя, для прояснения ситуации он обратился в службу поддержки Nvidia, где ему объяснили, что компания Asus не смогла выполнить заказ по первоначальной цене из-за несвоевременного обновления цен.

Резкий скачок цены

Как выяснилось, представители Nvidia обратились к производителю с просьбой выполнить заказ на прежних условиях, то есть по старой цене, однако Asus отклонила это требование. После отмены заказа стоимость этой же видеокарты сразу выросла до 4982 долларов, а с налогами — примерно до 5090 долларов. В результате выяснилось, что покупатель всё ещё может приобрести ту же видеокарту, но теперь она почти на 500 долларов дороже. Пока Asus воздерживается от официальных комментариев по этому поводу.

Этот инцидент происходит на фоне общего роста цен на рынке видеокарт. Напомним, первоначальная рекомендованная цена эталонной модели GeForce RTX 5090 Фундерс Эдитион составляла 1999 долларов. Тем не менее в последнее время стоимость альтернативных версий, предлагаемых партнёрами Nvidia, заметно выросла. Помимо рыночного спроса, этому способствует увеличение себестоимости комплектующих.

Ранее, на прошлой неделе, появились сообщения о том, что Nvidia повысила для своих партнёров цены на комплекты «память и GPU» на 10–30 процентов. Подобные факторы в конечном итоге приводят к дальнейшему росту цен на высокопроизводительные графические ускорители для обычных потребителей. По мнению экспертов, рынок компонентов для высококлассных игровых и профессиональных рабочих станций в ближайшее время вряд ли стабилизируется.