Гонсалу Рамуш дебютировал в составе Милана

·45·Спорт
Гонсалу Рамуш дебютировал в составе Милана

Одним из главных приобретений Милана в летнее трансферное окно стал нападающий Гонсалу Рамуш, который провёл свой первый матч за итальянский клуб. Португалец, приобретённый у Пари Сен-Жермен более чем за 70 миллионов евро, вышел на поле в товарищеской игре против Интера и оставил первые положительные впечатления. По данным GOAL.ком, несмотря на то что футболист присоединился к команде всего неделю назад, он успел продемонстрировать свой потенциал. Об этом сообщает Goal.com.

Вышедший на поле на 63-й минуте вместо молодого нападающего Франческо Камарды Гонсалу Рамуш сразу показал, что станет центральной фигурой в тактических планах главного тренера команды. Эта замена была не просто ротацией, но и обозначила иерархию в составе: талантливый молодой Камарда хорошо понимает, что опытный новичок является игроком основы. Хотя физическая форма Рамуша ещё не полностью восстановилась, его действия на поле не остались без внимания специалистов.

Первые действия и моменты на поле

Несмотря на то что бывший игрок Пари Сен-Жермен провёл на поле всего 27 минут, ему удалось создать два опасных момента у ворот соперника. В одном из эпизодов Янн Биссек в последний момент сумел выбить мяч, который точно направлялся в ворота. Игра Рамуша спиной к воротам, его умение стягивать на себя защитников и открывать свободные зоны для полузащитников обогатили атакующие действия команды.

Также было отмечено, что взаимопонимание между Гонсалу Рамушем и Рафаэлом Леау хорошо заметно как на поле, так и за его пределами. Когда Рафаэл Леау смещается с фланга в центр и направляет мяч к дальней штанге, Рамуш занимает именно эту зону и создаёт угрозу воротам соперника. Это напомнило футбольным болельщикам об их выступлениях за сборную Португалии.

Планы и ожидания на будущее

На данном этапе тренеру нужны время и подходящие футболисты, чтобы привить команде свои идеи. Гонсалу Рамуш рассматривается как центральный нападающий, отвечающий этим требованиям и способный стать связующим звеном между полузащитой и атакой. Хотя предстоит ещё много работы, его дебют вселяет оптимизм перед следующим сезоном.

Болельщики Милана с нетерпением ждут возможности увидеть весь потенциал нового нападающего в официальных матчах и понаблюдать за его эффективными взаимодействиями в тандеме с Рафаэлом Леау. Если португалец полностью восстановит форму, он наверняка станет главным лидером атакующей линии команды.

МиланГонсалу РамушИнтерРафаэл ЛеауТрансферы
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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