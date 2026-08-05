Суд отменил решение Агентства по охране окружающей среды США на 20 миллиардов долларов

·38·Технологии
Суд отменил решение Агентства по охране окружающей среды США на 20 миллиардов долларов

Апелляционный суд США во вторник заявил, что администрация Дональда Трампа не имела полномочий отменять и возвращать средства, ранее выделенные некоммерческим организациям, занимающимся вопросами климата. Как сообщили иксбт.ком и Те Нью-Йорк Тимес, восемь некоммерческих организаций пытались восстановить право пользоваться миллиардами долларов, переведёнными на их банковские счета. Об этом Techcrunch.ком сообщает .

В феврале этого года Китибанк заморозил их счета по распоряжению главы Агентства по охране окружающей среды (ЭПА) Ли Зелдина, а также Федерального бюро расследований и Министерства финансов. Судебное решение позволяет этим организациям пользоваться своими средствами до того, как ЭПА решит вопрос о подаче апелляции в Верховный суд США.

Правовые основания решения суда

Шесть из десяти судей Апелляционного суда округа Колумбия проголосовали за сохранение в силе судебного запрета, приостанавливающего возврат средств. Судьи заявили, что ЭПА попыталось изъять средства «исключительно из-за политических разногласий», поэтому это действие является незаконным.

Спорные средства были выделены в рамках закона «О снижении инфляции» (ИРА) на создание фонда Гринхусе Гас Редуктион Фунд объёмом 20 миллиардов долларов, предназначенного для стимулирования развития чистой энергетики. Предполагалось, что значительная часть этих средств будет направлена на создание механизмов кредитования, которые помогут компаниям и сообществам отказаться от ископаемого топлива.

С какими трудностями столкнулись организации

Администрация ЭПА при Трампе утверждала, что имеет полномочия вернуть средства, поскольку недавно принятый закон Оне Биг Беаутифул Билл Акт (ОБББА) отменил положение, создавшее программу Гринхусе Гас Редуктион Фунд. Однако коллегия судей указала, что ОБББА не может служить основанием для возврата средств, поскольку они уже были оформлены в качестве обязательств и переведены на счета организаций.

Хотя некоммерческие организации приветствовали это решение суда, для многих такой шаг может оказаться запоздалым. За время блокировки счетов им пришлось провести серьёзные сокращения расходов. В частности, руководитель Климате Унитед ушёл в отставку в марте, и ему до сих пор не назначили преемника, а в Повер Форвард Коммунитиес осталось всего два сотрудника.

СШАКлиматСудЭнергетикаФинансы
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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