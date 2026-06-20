Натрий-ионные аккумуляторы компании Хина приближаются к уровню Tesla

·21·Технологии
Натрий-ионные аккумуляторы компании Хина приближаются к уровню Tesla

Новые натрий-ионные аккумуляторы, разработанные китайской компанией Хина, по своим техническим характеристикам приближаются к современным системам, используемым в электромобилях Tesla. Поскольку эта технология основана на значительно более дешевом сырье по сравнению с литий-ионными батареями, в ближайшем будущем ожидается существенное снижение цен на рынке электромобилей. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает в материале.

По данным иксбт.ком, масштабные тесты показали, что аккумуляторы Хина обладают высокой мощностью и стабильностью. Исследователи проверили 120 аккумуляторных ячеек методом импедансной спектроскопии. Этот метод позволяет анализировать внутреннее сопротивление и динамические процессы батареи. Результаты показали, что продукт полностью соответствует стандартам однородности и качества, необходимым для массового производства.

Технологическое преимущество и дешевое сырье

Основное преимущество натрий-ионной технологии заключается в ее экономической эффективности. Натрий является гораздо более распространенным и дешевым элементом, чем литий. Это позволяет производителям создать стабильную цепочку поставок, не зависящую от волатильности цен на литий. Для таких стран, как Узбекистан, уделяющих внимание возобновляемым источникам энергии, подобные доступные системы хранения энергии могут иметь стратегическое значение.

Внутренняя структура батареи также специфична: катодийная смесь состоит из натрия, меди, никеля, железа и марганца. Важно то, что в этой архитектуре количество дорогого кобальта и никеля сокращено, а медь используется более эффективно. Кроме того, в отличие от лития, натрий не вступает в реакцию с алюминием, что позволяет использовать алюминиевую фольгу с обеих сторон батареи, упрощая конструкцию.

Существующие недостатки и сферы применения

Тем не менее, технология еще не совершенна. В ходе испытаний было выявлено, что при низких температурах, особенно при -20 °К, процесс зарядки нестабилен. Это затрудняет использование батарей в регионах с холодным климатом без специальных систем терморегуляции. Кроме того, энергоемкость натрий-ионных систем пока уступает лучшим литий-ионным аккумуляторам.

По мнению экспертов, в ближайшие годы эта технология может стать ведущей в следующих направлениях:

  • Малогабаритные электромобили для городского передвижения;
  • Коммерческий транспорт и грузовые автомобили;
  • Стационарные хранилища энергии для электрических сетей;
  • Бытовая электроника в бюджетном сегменте.
Резюмируя, можно сказать, что тот факт, что натрий-ионные батареи начали конкурировать с технологиями таких гигантов, как Tesla, является большим шагом к тому, чтобы электромобили стали доступнее. Ожидается, что в будущем, с улучшением состава электролитов и качества анодов, эти батареи займут значительное место на глобальном рынке вместо литий-ионных систем.

HinaTeslaЭлектромобильТехнологииАккумулятор
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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