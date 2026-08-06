Xiaomi представила новую электрическую бритву Mijia

·81·Технологии
Xiaomi представила новую электрическую бритву Mijia

Бренд Xiaomi выпустил на китайском рынке специальную версию своей популярной электрической бритвы Mijia. Устройство с каталожным номером КДЛ12 выделяется привлекательным фиолетовым цветом Небула Пурпле и подарочной упаковкой. По данным иксбт.ком, новинка предлагается покупателям за 349 юаней, или примерно 50 долларов США. Об этом Иксбт.ком сообщает .

В этот специальный комплект входит не только современная электрическая бритва, но и фирменный футляр для удобного хранения и транспортировки. Это делает набор особенно удобным для тех, кто хочет преподнести устройство в качестве подарка.

Технические возможности и эффективность

Технические характеристики устройства также проработаны на высоком уровне, обеспечивая высокую эффективность при повседневном использовании. Бритва оснащена системой из трёх независимых лезвий и двойной кольцевой сеткой, что позволяет быстро и качественно сбривать волосы.

По словам производителя, в устройстве используется сетка сложной формы, изготовленная по технологии МИМ — литья металла под давлением. Это решение значительно уменьшает количество волосков, застревающих во время бритья, и снижает вероятность защемления кожи.

Защита и автономность

Ещё одним важным преимуществом устройства является система защиты от воды. Стандарт ИПКс7 позволяет промывать и очищать бритву непосредственно под струёй воды, что упрощает соблюдение правил гигиены.

Встроенный в бритву высокоскоростной мотор способен совершать до 5 млн движений в минуту. Кроме того, аккумулятор обеспечивает до 90 дней автономной работы без подзарядки в зависимости от уровня интенсивности.

XiaomiMijiaЭлектрические БритвыТехнологииГаджеты
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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