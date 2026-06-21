Звездный дождь в конце июля: поток Южных дельта-Акварид достигнет пика

В конце этого июля любители космоса и астрономии смогут стать свидетелями редкого природного явления — потока метеоров Южные дельта-Аквариды. Этот звездный дождь достигнет своего пика активности в ночь с 30 на 31 июля. Ожидается, что данное событие осветит ночное небо, представив одно из красивейших зрелищ природы. Об этом сообщает Ixbt.com сообщает сообщает.

По данным пресс-службы Московского планетария, во время метеорного потока будет возможность наблюдать в среднем до 25 «падающих звезд» в час. Хотя это явление видно по всему миру, наиболее благоприятные и яркие условия для наблюдения создадутся для жителей Южного полушария Земли. Это связано с тем, что радиант (точка, из которой вылетают метеоры) там поднимается выше над горизонтом.

Лучшее время и места для наблюдения

Поток Южных дельта-Акварид выглядит так, будто он исходит из созвездия Водолея (Aquarius). По словам астрономов, этот метеорный поток активизировался с 12 июля и продлится до 23 августа. Однако именно последняя ночь июля считается самым подходящим моментом для наблюдения максимального количества метеоров.

В странах Северного полушария, таких как Узбекистан, это явление также можно наблюдать, однако метеоры будут двигаться ближе к горизонту. Поэтому любителям рекомендуется выезжать подальше от городских огней, на открытые и возвышенные местности. Отсутствие искусственного освещения позволит лучше ощутить яркость метеоров.

Метеорный поток — это результат прохождения нашей планеты через облако космической пыли и ледяных частиц. Эти частицы входят в атмосферу Земли на огромной скорости и сгорают в результате трения, что выглядит в наших глазах как светящиеся линии. Южные дельта-Аквариды отличаются своим относительно медленным движением, что дает дополнительные возможности для фотографов, пытающихся их запечатлеть.

Специалисты подчеркивают, что для наблюдения за этим явлением не требуются специальные телескопы или бинокли. Самое главное — открытое небо и терпение. Человеческому глазу требуется минимум 20–30 минут, чтобы адаптироваться к темноте, после чего «падающие звезды» в ночном небе станут видны четче.

Стоит также отметить, что в августе ожидается еще один крупный метеорный поток — Персеиды. Таким образом, Южные дельта-Аквариды в июле послужат прекрасным прологом к сезону астрономических наблюдений. Для любителей астрономии это лето выдается очень насыщенным в плане изучения тайн космоса и наслаждения его красотой.