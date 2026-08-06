Винисиус Жуниор очистил страницу в Instagram и спровоцировал трансферные слухи

·44·Спорт
Винисиус Жуниор очистил страницу в Instagram и спровоцировал трансферные слухи

Нападающий «Реал Мадрида» Винисиус Жуниор неожиданно удалил всю информацию со своей страницы в социальной сети, вызвав бурные обсуждения в футбольном мире. Как сообщает Даилй Маил, этот шаг усилил слухи на трансферном рынке, несмотря на то что мадридский клуб предложил футболисту новый выгодный контракт с годовой зарплатой 18,5 миллиона фунтов стерлингов. Об этом сообщает Goal.com .

На странице, у которой сейчас около 64 миллионов подписчиков, не осталось ни одной фотографии, биографии или изображения профиля. Все снимки футболиста с тренировок и матчей были полностью удалены. В современном спорте такие радикальные шаги часто свидетельствуют о недовольстве игрока его нынешним положением в клубе или желании открыть путь к переменам.

Интерес «Арсенала» и планы Микеля Артеты

За ситуацией внимательно следит «Арсенал», действующий чемпион Английской Премьер-лиги. Лондонский клуб активно работает на трансферном рынке, стремясь усилить состав и повысить конкуренцию. «Арсенал» уже подписал Кристоса Цолиса за 34 миллиона фунтов стерлингов.

После товарищеского матча с «Жироной» главный тренер Микель Артета рассказал о планах клуба на трансферное окно. По его словам, команда намерена подписать новых футболистов, чтобы сохранить нынешний уровень и продолжить развитие. Руководство «Арсенала» готово воспользоваться любой возможной паузой в переговорах между «Реал Мадридом» и Винисиусом.

Позиция «Реал Мадрида» и Моуринью

Несмотря на тревогу, вызванную действиями футболиста в социальных сетях, руководство мадридского клуба настроено оптимистично в вопросе его сохранения. Переговоры о продлении контракта, срок действия которого истекает в июне следующего года, продолжаются с января этого года. Хотя в прошлом сезоне команда осталась без крупных трофеев, руководство принимает все меры, чтобы не потерять своего лидера бесплатно.

Жозе Моуринью, во второй раз назначенный главным тренером клуба, также считает Винисиуса важнейшей частью обновления состава на следующий сезон. Тем не менее в понедельник футболист присоединился к предсезонному сбору столичного клуба, прошёл медицинский осмотр и приступил к тренировкам. Специалисты внимательно следят за тем, чем завершится ситуация.

Винисиус ЖуниорРеал МадридАрсеналЖозе МоуриньюТрансферы
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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