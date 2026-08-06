Ключевые исследователи ИИ из Google открывают собственный стартап

Один из самых влиятельных специалистов в области искусственного интеллекта и один из руководителей Google с самым большим стажем Джефф Дин покидает поискового гиганта и основывает собственный стартап. По данным иксбт.ком, вместе с ним к проекту присоединяются и другие ведущие исследователи компании. Ожидается, что эта кадровая перестановка станет важным поворотным моментом для будущего рынка искусственного интеллекта и научных исследований. Об этом Techcrunch.ком сообщает .

Вместе с Джеффом Дином из Google уходят несколько известных специалистов. Среди них — главный инженер компании и старший научный сотрудник Санжай Гемауат, один из основателей Google Браин и ведущий исследователь Куок Ле, а также старший научный сотрудник Google DeepMind Ориол Виньялс. Согласно сообщениям, Джефф Дин возглавит создаваемую новую компанию в качестве генерального директора.

Новый шаг к ускорению научных исследований

Новая компания, основанная этой группой, получила название Дисковерй Луп. Эта корпорация общественной пользы намерена значительно ускорить процессы научных исследований с помощью искусственного интеллекта. Дисковерй Луп планирует одновременно запускать и повторять тысячи экспериментов, используя высокопроизводительные алгоритмы. Это позволит частично автоматизировать исследовательский процесс и расширить масштаб экспериментов.

Кроме того, стартап изучает возможности создания ещё более мощных систем искусственного интеллекта с помощью ИИ. Этот процесс называется рекурсивным самосовершенствованием и предполагает максимально возможное сокращение участия человека. В заявлении компании подчёркивается, что традиционные наука и инженерия долгое время опирались на медленные, последовательные действия человека, что создавало серьёзное препятствие.

Финансирование и планы на будущее

Использование искусственного интеллекта для научных открытий уже много лет остаётся одним из главных интересов технологического сообщества, однако лишь недавно это направление превратилось в экспериментальную область с коммерческим применением. На первом раунде финансирования Дисковерй Луп получила поддержку от нескольких крупных источников, включая Alphabet, материнскую компанию Google.

Начальный раунд финансирования возглавляют Радикал Вентурес и Хосла Вентурес. В инициативе также приняли участие такие фонды, как Клеинер Перкинс, Лигхтспид и Доерр Капитал. Согласно совместному заявлению команды основателей, следующий великий рубеж искусственного интеллекта заключается не только в ответах на вопросы, но и в начале самостоятельного совершения открытий.

Для справки: Джефф Дин работает в Google с 1999 года и был 30-м сотрудником компании. За годы работы он внёс огромный вклад в создание ключевой инфраструктуры поисковой системы, включая сбор данных, индексацию и системы обработки запросов. Он также оказал значительное влияние на мультимодальные модели Google Gemini.