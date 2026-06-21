3Д-принтер для космических кораблей: компания Дивергент представила систему Монолит Оне

·25·Технологии
3Д-принтер для космических кораблей: компания Дивергент представила систему Монолит Оне

Американский технологический гигант Дивергент Течнологиес официально продемонстрировал новое поколение 3Д-принтеров под названием Монолит Оне, которое, как ожидается, произведет революцию в промышленном мире. Это устройство выделяется не только своими огромными размерами, но и способностью серийно производить сложные металлические детали для аэрокосмической и оборонной отраслей. Данная технология призвана полностью изменить традиционные методы производства, сократив время изготовления сложных деталей в несколько раз. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает в новости.

По данным иксбт.ком, Монолит Оне является одним из крупнейших устройств в своем классе. Его высота превышает 8 метров, а рабочий процесс управляется 12 мощными лазерами с общей мощностью 24 кВ. Принтер адаптирован для работы с наиболее востребованными в промышленности металлами, такими как алюминий, сталь, титан и никелевые сплавы. По сравнению с оборудованием предыдущего поколения, новой системе удалось увеличить скорость производства в два раза.

Новый завод промышленного масштаба и технические возможности

Компания Дивергент не ограничилась этой новинкой и объявила о строительстве нового завода площадью 40 тысяч квадратных метров в городе Лонг-Бич, Южная Калифорния. В ближайшие два года на этом комплексе планируется установить 64 принтера Монолит Оне. В настоящее время на предприятии компании в Торрансе успешно работают 6 таких устройств.

Особенность новой системы заключается в том, что она предназначена не только для создания прототипов, но и для массового производства продукции. Для обеспечения надежности устройство оснащено следующими технологиями:

  • Система автоматической подачи металлического порошка;
  • Датчики строгого контроля температурного режима;
  • Система оптического мониторинга, отслеживающая качество печати в режиме реального времени.
Как отметил генеральный директор компании Лукас Чингер, цифровая производственная платформа позволяет сократить цикл подготовки сложных деталей с нескольких месяцев до нескольких недель, а в некоторых случаях и до нескольких дней. Это имеет критическое значение, особенно при производстве корпусов ракетных двигателей и авиационных компонентов.

Стратегическое партнерство и национальная безопасность

Сегодня компания Дивергент тесно сотрудничает с крупнейшими аэрокосмическими и оборонными корпорациями США, такими как Lockheed Martin, RTX и КоАспире. Развитие подобных технологий играет решающую роль в достижении превосходства в космической гонке и модернизации военной промышленности.

Стоит также отметить, что все принтеры полностью собираются на территории США, а основные комплектующие закупаются у местных производителей. Это стратегический шаг, направленный на снижение зависимости от международных цепочек поставок и обеспечение независимости национальной промышленности. После выхода завода на полную мощность появится возможность производить тысячи корпусов ракетных двигателей ежегодно.

Технологии3D-принтерАэрокосмическая отрасльDivergentMonolith One
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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